Окупанти попередили сестру Джемілєва про "неприпустимість несанкціонованих акцій"

Напередодні шостої річниці всекримського мітингу під стінами ВР Автономної Республіки Крим, учасники якого виступали за збереження територіальної цілісності України, окупаційна влада в Криму вручила так звані застереження активістам кримськотатарського народу.

Про це в Facebook повідомляє Кримська солідарність.

"19 лютого 2020 року сестрі лідера кримськотатарського народу Мустафи Джемілєва - Ділярі Сейтвелієвій, яка мешкає в м. Бахчисарай, було вручено застереження про "неприпустимість несанкціонованих акцій". Документ було вручено їй особисто співробітником поліції", - йдеться в повідомленні.

Крім того, в п'ятницю, 21 лютого, аналогічний документ, який застерігає від заходів, присвячених Дню пам'яті Номана Челебіджихана, був вручений голові ЦВК кримськотатарського народу Заїру Смедляєву, який проживає в Красногвардійському районі Криму.

За даними Кримської солідарності, так звана прокуратура Бахчисарайського і Красногвардійського районів у своїх "застереженнях" повідомляє про те, що "за наявною інформацією правоохоронних органів прихильниками Меджлісу кримськотатарського народу, внесеного на території Росії до списку екстремістських організацій", в період з 23 по 26 лютого 2020 року готуються "акції екстремістського характеру".

Також у документі зазначено, що Діляра Сейтвелієва і Заїр Смедляєв є нібито учасниками або організаторами майбутніх заходів і "в разі невиконання федерального законодавства" будуть притягнуті до відповідальності.

Коментуючи отримане від окупаційної влади "застереження", глава ЦВК Курултаю кримськотатарського народу Заїр Смедляєв зазначив, що документ свідчить про чергову спробу тиску на нього.

"У принципі, це - типове застереження, яке виписують усім активістам. Пов'язане воно з майбутніми знаковими для кримських татар датами", - повідомив Смедляєв.

За його словами, 23 лютого - День пам'яті жертв депортації чеченського та інгушського народів. У цей же день відзначається день пам'яті муфтія мусульман Криму, Польщі, Білорусі та Литви Номана Челебіджихана, у зв'язку з чим традиційно служаться молебні і покладаються квіти до севастопольської в'язниці, в якій було вбито голову першого кримськотатарського Курултаю Челебіджихана.

Як вважає Смедляєв, подібні "застереження" виписують з метою "не дати побачити світові те, що відбувалося і відбувається в Криму".

Традиційно окупаційна влада розносить активістам "застереження" напередодні 18 травня - Дня пам'яті жертв депортації і 26 червня - Дня кримськотатарського прапора.

У 2016 році окупаційна влада в Криму заборонила представницький орган кримськотатарського народу - Меджліс, внісши його до списку екстремістських організацій. Раніше, в 2014 році Мустафі Джемілєву і Рефату Чубарову було заборонено в'їзд до Росії.

Фото: atr.ua