Prisoner's Voice: на підтримку заручників Кремля запускають міжнародну акцію

До шостої річниці окупації Криму правозахисники закликають небайдужих долучитися до міжнародної глобальної акції на підтримку заручників Кремля Prisoner`s Voice.

Про це на пресконференції "Сіль України" в Укрінформі повідомила голова правління Центру громадянських свобод Олександра Матвійчук.

"На шосту річницю окупації Криму ми разом із партнерами хочемо закликати всіх приєднатися до нової хвилі міжнародної глобальної акції, яка зараз називається Prisoner`s Voice, тому що, на щастя, людина, ім'ям якої вона називалася раніше, Олег Сенцов, вже на свободі", - зазначила правозахисниця.

Матвійчук розповіла, що в кінці лютого 2014 року Центр громадянських свобод був першою організацією, яка відправила правозахисну мобільну групу в Крим.

"Тоді ми абсолютно не розуміли, що там відбувається. Але ми побачили, що через руки наших моніторів проходять сфабриковані кримінальні і адміністративні справи. Ми зрозуміли,що це кампанія, і їй треба протиставити таку ж потужну правозахисну кампанію. З такої ідеї народилася, розвивалася і врешті перетворилася на міжнародну глобальна акція #SaveOlegSentsov. Це колективна дія людей, які живуть у 35 країнах світу, виходять на синхронні демонстрації з вимогою звільнити політв'язнів, спілкуються зі своїми національними політиками і, як їхні виборці, звертаються з вимогою не забувати про тему Криму, яка, на жаль, поступово сходить з порядку денного", - пояснила вона.

Спільними зусиллями, зазначає Матвійчук, вдалося добитися прийняття цілої низки нормативних документів, резолюцій в ООН, Раді Європи, ОБСЄ, Європейському Союзі, а також зупинення "негативних речей", яким піддавалися бранці Кремля в ув'язненні. Але продовження цієї роботи приносить все нові виклики. Наприклад, як у випадку з кримським татарином Джемілєм Гафаровим, який перебуває в СІЗО попри те, що навіть за репресивним російським законодавством людину з його "букетом" медичних діагнозів заборонено утримувати в місцях несвободи.

Тому наразі у Центрі громадянських свобод закликають членів своєї міжнародної мережі та усіх небайдужих роздрукувати логотип і гасло акції з сайту, сфотографувати його на тлі визначної пам'ятки свого населеного пункту, розмістити фото в інтернеті з хештегом #PrisonersVoicе та обов’язково локалізувати і позначити місце знаходження.

Також просять надіслати світлину на ccl.org.ua@gmail.com. Усі отримані фото будуть представлені на квітневій сесії ПАРЄ, щоб нагадати країнам-учасницям Ради Європи про окупацію Криму та спонукати їх внести до моніторингового звіту категоричну вимогу до Росії звільнити усіх незаконно ув’язнених громадян України.

"Це дуже легкий крок. Він символічний. Можна подумати: зробити фотографію, виставити її, вислати нам - що це змінить? Очевидно, що ні одна, ні навіть тисяча фотографій нічого не змінять. Але без наших дій, без нашої відповідальності точно нічого не відбудеться. Люди перебувають в окупації вже шість років. І ми просимо приділити шість хвилин для того, щоб їх підтримати", - підсумувала Матвійчук.