Сенцов вважає, що у Росії є три варіанти, аби змінити Путіна

Зміна режиму в Росії може статися несподівано, і в цій ситуації Україні за допомогою західних партнерів необхідно зайняти жорстку позицію щодо невизнання нової влади без повернення окупованих українських територій.

Про це режисер, колишній політв'язень Олег Сенцов, сказав в інтерв'ю "Українській правді".

"Будь-яка людина, яка прийде на зміну Путіну, буде змушена шукати підтримки за кордоном, щоб спертися на їх політичний вплив і підтримку, тому що всередині країни у неї не буде такого. І в цій ситуації ми можемо за допомогою західних партнерів зайняти жорстку позицію щодо невизнання нової влади без повернення наших територій", - зазначив Сенцов.

За його словами, в Росії є три варіанти зміни чинного президента.

"Він або може померти, або можлива ситуація з палацовим переворотом. 2024 рік попереду, його можуть просто "відтиснути", тому що він старіє, стає немічним. Таких людей похилого віку можуть просто в якийсь момент усунути. Або росіяни рано чи пізно прокинуться і все зрозуміють. Тобто, три варіанти, і всі зараз уявляються неможливими", - сказав колишній політв'язень.

У будь-якому випадку, вважає він, необхідно пам'ятати, що зміна влади в Росії може статися несподівано, тому призведе до дестабілізації в цій країні.

"Ці речі відбуваються завжди несподівано, але вони завжди можливі й передбачувані. Тому у випадку краху цієї влади будь-яка людина, яка прийде після Путіна, зіткнеться з дестабілізацією всередині країни", - заявив Сенцов.