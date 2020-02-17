Сенцов: Путін легше віддасть Кремль, ніж Крим

Єдиною стратегією в питанні деокупації Криму може бути лише тиск на Росію з боку України і світової спільноти. Сам Путін ніколи не поверне Крим.

Таку думку український режисер, колишній політв'язень Олег Сенцов висловив в інтерв'ю виданню "Українська правда".

"Тут потрібно розуміти, що Путін Крим не віддасть, це неможливо. Він простіше віддасть Кремль, ніж віддасть Крим. Значить, продовжувати намагатися з ним домовитися про Крим не можна. Донбас він теж на наших умовах не поверне. Значить, потрібно тиснути - це єдина стратегія як України, так і світової спільноти", - вважає Сенцов.

За його словами, тиск на Путіна має "не дати йому стабілізувати політичну, економічну, соціальну ситуацію всередині Росії".

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Як зазначив колишній політв'язень, нинішній режим у РФ "все одно приречений".

"Він авторитарний, він побудований на брехні, на залякуванні, на обмані. Він не може існувати вічно. Там немає жодної інституції в Росії. Є лише Путін. Це такий стовп, на який поставлено всі решта - парламент, ЗМІ, поліцейські, спецслужби, армія. Все залежить лише від однієї людини, приймає рішення тільки одна людина - Путін", - сказав Сенцов.