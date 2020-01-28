Сенцов розповів Конгресу США про участь ГРУ Росії в захопленні Криму

Український режисер Олег Сенцов, якого довгий час утримувала в ув'язненні російська влада, нещодавно звільнений в результаті обміну, розкрив деталі військових операцій ГРУ Росії в Криму і на Донбасі.

Про це він розповів на слуханнях у Конгресі США після спілкування в російській в'язниці з одним із учасників цих подій, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

"Будучи в російській в'язниці, я абсолютно випадково в сусідній камері перетнувся з російським військовослужбовцем. Це був колишній військовослужбовець російського спецназу, так званого ГРУ, він був засуджений за злочин, який він скоїв на волі - будучи п'яним убив поліцейського", - розповів колишній український в'язень.

За словами Сенцова, спецпризначенець розповів деякі подробиці про захоплення російськими військами Криму, так як сам брав у ньому участь. Зокрема, йшлося про те, що анексія українського півострова готувалася заздалегідь.

"Він сказав, що 22 лютого 2014 року, в день, коли скінчилася влада Януковича, вони (спецназ ГРУ Росії - ред.) отримали наказ, і їх з російського порту Новоросійськ перекинули в Севастополь. Вони три дні чекали в Севастополі наказу, після чого , 26 лютого, приступили до захоплення Криму", - розповів Сенцов.

Його заява була зроблена під час офіційних слухань Гельсінської комісії у Конгресі США на тему: "Життя в окупації. Стан справ з правами людини в Криму".

Як зазначив колишній політв'язень Кремля, ці свідчення доповнюють загальну картину захоплення Криму Росією.

Читайте також: Сенцов у Вашингтоні зустрівся з помічником Помпео

За словами Сенцова, колишній ГРУшник також розповів про свою участь у військових операціях російського спецназу на Донбасі, "як вони заходили з території РФ, виконували операції протягом тижня і йшли назад". При цьому, як говорив сам росіянин, найсерйозніші військові операції проти українських військ здійснював спецназ РФ".

Як повідомляв Укрінформ, Олег Сенцов зараз перебуває з візитом у США, під час якого він відвідав Нью-Йорк і Вашингтон.

Фото: twitter.com/chastime