Сенцов у Вашингтоні зустрівся з помічником Помпео

Колишній політв'язень Кремля, український кінорежисер Олег Сенцов зустрівся з помічником держсекретаря Майка Помпео та провів ряд зустрічей та заходів у Вашингтоні.

Про це він повідомив у Facebook.

"День багатьох зустрічей та заходів. Українське посольство у США, газета “Вашингтон Пост” з пафосним входом та охороною, Держдеп і помічник Помпео, який має за дружину кримську татарку, два колишніх посли США у Росії та Україні, інтерв’ю з неймовірною Мирославою Гонгадзе та дискусія у Джорджтаунівському університеті. Велика кількість чудових людей...", - зазначив Сенцов.

Сенцов провів ряд зустрічей у Вашингтоні

Але, за словами режисера, найбільше вразив молодий чоловік, який підійшов до нього наприкінці зустрічі і зізнався: “Завдяки тобі я перестав бути ватою”.

"Більше би таких", - наголосив він.

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Як повідомляв Укрінформ, під час зустрічей у США та в інших країнах Сенцов завжди зосереджується на необхідності збереження міжнародного тиску на РФ, яка має припинити агресію проти України та звільнити полонених із своїх в'язниць. Після США колишній політв'язень вирушить до Канади. Він намагається охопити найважливіші організації й зустрітися з тими, від кого залежить допомога Україні щодо тиску на Росію з боку міжнародної спільноти.