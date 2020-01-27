Сенцов у Вашингтоні закликав відключити Росію від системи SWIFT
Такий месидж озвучив під час візиту до Вашингтона колишній політв'язень Кремля - український кінорежисер Олег Сенцов, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.
На запитання про те, як США можуть вплинути на РФ, Сенцов сказав: "У мене дуже коротка відповідь на це – відключити SWIFT… Це реальний крок, аніж дуже довгі балачки".
Колишній політв'язень також зауважив, що під час зустрічей у США та в інших країнах завжди зосереджується на необхідності збереження міжнародного тиску на РФ. "Мої месиджі тут, як і завжди – зупинити російську агресію проти України та звільнити наших полонених", - підкреслив він.
Сенцов наголосив, що повернути багатьох українців додому вдалося, в тому числі, завдяки міжнародному впливу, зокрема з боку Сполучених Штатів, країн Європи, а також безпосередньо України – зусиллями колишнього й нинішнього президентів. У цьому зв'язку він нагадав про нещодавнє визволення українців з російського полону й висловив сподівання, що цей процес триватиме.
Колишній бранець Кремля також розповів, що його ініціативу з інформування міжнародного співтовариства підтримує багато людей: "Це близькі до мене люди, мої помічники та правозахисники".
Крім того, режисер зазначив, що співпрацює з громадськими організаціями, а також об'єднує зусилля з іншими політв'язнями: "Ми завжди на зв'язку, зустрічаємося, деякі речі робимо разом".
Зокрема, за його словами, Микола Карпюк створив громадське об'єднання щодо протидії катуванням і тортурам в Україні: "Це те питання, у якому ми всі експерти". Сенцов додав, що допомагає цій ініціативі інформаційною підтримкою.
У Вашингтоні Сенцов планує провести низку зустрічей, у тому числі в Державному департаменті США, на Капітолійському пагорбі, й зокрема, в Гельсінській спілці американського Конгресу. Він планує розповісти більше про свій досвід, а також про російську окупацію Криму.
Після США колишній політв'язень вирушить до Канади. У планах на ближчі місяці – поїздки до інших країн. Як підкреслив Олег Сенцов, він намагається охопити найважливіші організації й зустрітися з тими, від кого залежить допомога Україні щодо тиску на Росію з боку міжнародної спільноти.
Як повідомлялося, 7 вересня 2019 року між РФ і Україною відбувся обмін утримуваними особами у форматі "35 на 35". В Україну повернулися 35 осіб, зокрема 11 незаконно засуджених і 24 моряки, захоплені у районі Керченської протоки у листопаді 2018 року. Серед них був і політв’язень Кремля режисер Олег Сенцов.
Фото: @UKRintheUSA