Сенцов у Вашингтоні закликав відключити Росію від системи SWIFT

Найефективнішим кроком з боку США для тиску на Росію, аби примусити її зупинити агресію проти України та звільнити всіх українських полонених, стане відключення РФ від системи міжбанківських каналів зв'язку SWIFT.

Такий месидж озвучив під час візиту до Вашингтона колишній політв'язень Кремля - український кінорежисер Олег Сенцов, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

На запитання про те, як США можуть вплинути на РФ, Сенцов сказав: "У мене дуже коротка відповідь на це – відключити SWIFT… Це реальний крок, аніж дуже довгі балачки".

Колишній політв'язень також зауважив, що під час зустрічей у США та в інших країнах завжди зосереджується на необхідності збереження міжнародного тиску на РФ. "Мої месиджі тут, як і завжди – зупинити російську агресію проти України та звільнити наших полонених", - підкреслив він.

Сенцов наголосив, що повернути багатьох українців додому вдалося, в тому числі, завдяки міжнародному впливу, зокрема з боку Сполучених Штатів, країн Європи, а також безпосередньо України – зусиллями колишнього й нинішнього президентів. У цьому зв'язку він нагадав про нещодавнє визволення українців з російського полону й висловив сподівання, що цей процес триватиме.

Колишній бранець Кремля також розповів, що його ініціативу з інформування міжнародного співтовариства підтримує багато людей: "Це близькі до мене люди, мої помічники та правозахисники".

Крім того, режисер зазначив, що співпрацює з громадськими організаціями, а також об'єднує зусилля з іншими політв'язнями: "Ми завжди на зв'язку, зустрічаємося, деякі речі робимо разом".

Зокрема, за його словами, Микола Карпюк створив громадське об'єднання щодо протидії катуванням і тортурам в Україні: "Це те питання, у якому ми всі експерти". Сенцов додав, що допомагає цій ініціативі інформаційною підтримкою.

У Вашингтоні Сенцов планує провести низку зустрічей, у тому числі в Державному департаменті США, на Капітолійському пагорбі, й зокрема, в Гельсінській спілці американського Конгресу. Він планує розповісти більше про свій досвід, а також про російську окупацію Криму.

Після США колишній політв'язень вирушить до Канади. У планах на ближчі місяці – поїздки до інших країн. Як підкреслив Олег Сенцов, він намагається охопити найважливіші організації й зустрітися з тими, від кого залежить допомога Україні щодо тиску на Росію з боку міжнародної спільноти.

Як повідомлялося, 7 вересня 2019 року між РФ і Україною відбувся обмін утримуваними особами у форматі "35 на 35". В Україну повернулися 35 осіб, зокрема 11 незаконно засуджених і 24 моряки, захоплені у районі Керченської протоки у листопаді 2018 року. Серед них був і політв’язень Кремля режисер Олег Сенцов.

Фото: @UKRintheUSA