Сенцов у Нью-Йорку пообіцяв, що наступного разу приїде відзначити падіння Путіна

Український режисер Олег Сенцов провів зустріч із представниками української громади Нью-Йорка.

Про це повідомляє Голос Америки.

“Сенцов подякував волонтерам та представникам організацій, які долучилися до боротьби впродовж п'яти років за його звільнення з незаконного перебування у російській колонії”, - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, режисер зауважив, що питання визволення всіх політв'язнів із “лап дракона” сьогодні є дуже важливим для українців.

"Ми зобов'язані продовжувати цю працю тому, що це наші люди, які перебувають у тюрмах Росії, у підвалах сепаратистів на Донбасі. І їх ще дуже багато”, - цитує видання колишнього політв'язня.

Коментуючи питання подальшої допомоги Україні у боротьбі з російською агресією, Сенцов наголосив, що потрібно продовжувати бути активними.

На прощання він подякував волонтерам за їхню роботу та пообіцяв, що наступного разу приїде до Нью-Йорка з'їсти борщу в ресторані української кухні, щоб відсвяткувати падіння Путіна.

Фото: VOA