Сенцов: Не вірю в результат переговорів з деокупації Донбасу при живому Путіні

Український режисер, колишній політв'язень Кремля Олег Сенцов не вірить у результативність переговорів з Росією щодо деокупації Донбасу, допоки цю країну очолює Володимир Путін.

Водночас, на думку Сенцова, повернення Донбасу може тривати від 5 до 20 років, сказав він в інтерв'ю "Дзеркалу тижня".

"Очевидно, що завдання Путіна - не Крим, не Донбас і не тільки вся Україна. Завдання - мати регіон у своєму підпорядкуванні. Ми - приклад повсталої країни, за що він нас, скажімо так, карає. І намагається показати іншим, що буде з ними у разі розвитку подібного сценарію. При цьому Путін прагне стати світовим лідером, світовим гравцем, на якого зважатимуть. Такий собі поліцейський Європи, якому всі мусять ставити пам'ятники й від цього бути щасливими. Отакий план у його голові. І він цей план реалізовує. Для мене це абсолютно очевидно", - заявив режисер.

За його словами, боротися з Путіним треба, виходячи насамперед із знання його плану.

"Бажання інтегрувати окуповані території, ведення переговорів щодо припинення вогню, обмін полоненими… Припустімо, Зеленському вдасться отримати всіх полонених назад, тих 300 або більше наших людей у Донбасі та 100 людей у Росії, включаючи кримських татар. Так, він тоді взагалі - молодець. Чудовий президент у цьому питанні. А якщо йому вдасться припинити вогонь, і ми перестанемо щодня втрачати хлопців на передовій? Це теж буде прекрасна робота. І всі ми чекаємо цього. Але вся річ у тому, що це мої й ваші очікування від його дій. Не Путіна", - зазначив режисер.

Водночас Путін, за його словами, хоче іншого.

"Ми міняємо полонених, припиняємо вогонь, Зеленський виходить з новими ініціативами, Макрон його підтримує, Європа підтримує, Путін робить ще якийсь крок назустріч, а потім - особливий статус, амністія бойовиків, вибори, легітимізація, ОБСЄ підтверджує законність виборів, світ знімає санкції і… українські прапори майорять разом з "ДНРівськими", не дай Боже. Усе. Нічого далі не відбувається. Контролю кордону Путін не віддає. Ці люди зі зброєю залишаються там. Російські війська залишаються там. Де-факто - те саме, а де-юре - уже зовсім інше. Він нас переграв", - зауважив Сенцов.

Він також наголосив, що без контролю над кордоном Україна ніколи не контролюватиме Донбас, і Путін це знає.

"Він знає, що віддати кордон - означає програти регіон. Тому, коли підписували Мінські угоди, цей пункт стояв останнім", - зазначив він.

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"Тому я не вірю в результативність переговорів при живому Путіну. Ні про яку інтеграцію в такій ситуації та за таких розкладів не може бути й мови. І моя позиція проста. По-перше, Донбас і Крим — це окуповані території. Вони будуть повернуті Україні. І це наша лінія оборони, з якої ми ніколи не маємо відступати. Якщо ми її втримаємо, то виграємо. Ми не можемо перемогти цю орду, ми можемо тільки вистояти проти її тиску", - додав Сенцов.

Він також заявив, що за окуповані території повну відповідальність несе країна, що окупувала ці регіони: "Відповідно, Росія має годувати Крим і Донбас, підтримувати життя на цих територіях, а потім їх повернути. Крапка. А ми, зі свого боку, маємо приймати всіх, хто виїжджає звідти. Маємо допомагати всім, хто хоче жити у вільній Україні, підтримувати цих людей, не втрачати з ними зв'язку. Паралельно намагатися розвиватися й будувати нормальну країну. І це - тривала гра".

Він також висловив переконання, що найближчим часом окуповані території до складу України не повернуться.

"Тобто треба визнати, що ні найближчої весни, ні влітку, ні восени нам Донбас Путін не поверне. Цього не станеться. Повернення може тривати п'ять, десять або двадцять років. Донбас - це друге Придністров'я або Абхазія. Це розкладання. Він не має шансу розвинутися. А Україна - має. І от коли вони побачать, як ми розвинулися, то інтеграція відбудеться сама собою. Тому що ця влада в Росії рано чи пізно піде. Люди просто захочуть жити так само, як ми. Тому що ніхто не хоче жити погано. А коли пропаганда перестане випускати свої промені, що випалюють мозок, коли виведуть війська, а Росія буде змушена це зробити, тоді - ласкаво просимо додому", - вважає Сенцов.

При цьому, на його думку, Україна не повинна платити пенсії на окупованих територіях, а "тільки тим людям, які переїжджають сюди (в Україну - ред.) жити". Тих же, хто лишився на окупованих територіях, "має забезпечувати Росія, яка окупувала Донбас", додав він.

Як повідомлялося, Олег Сенцов – український кінорежисер, сценарист, письменник. Був незаконно ув’язнений Російською Федерацією з травня 2014 року і засуджений російським судом до 20 років позбавлення волі. Після понад 5 років ув’язнення – 7 вересня 2019 року – він був звільнений в рамках обміну утримуваними особами з РФ і повернувся в Україну.