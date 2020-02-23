Прикордонники посилили заходи безпеки на адмінмежі з Кримом

На ділянці Херсонського прикордонного загону тривають спеціальні режимні заходи.

Про це кореспонденту Укрінформу повідомив помічник начальника прикордонного загону - начальник пресслужби Іван Шевцов.

«Протягом минулої доби для контролю за режимом в прикордонних районах Херсонської та Миколаївської областях були задіяні понад 80 прикордонних нарядів, в тому числі із застосуванням мобільних тепловізійних комплексів. Військовослужбовці перевірили 112 транспортних засобів та 21 маломірний плавзасіб, здійснювали подворові обходи та проводили роз'яснювальну роботу з місцевим населенням. За порушення правил прикордонного режиму 15 громадян прикордонники притягнули до адміністративної відповідальності та попередили два факти браконьєрської діяльності», - йдеться у повідомленні.

Спеціальні заходи тривають з 22 лютого, вони проводяться з метою стабілізації обстановки на адміністративній межі з ТОТ України АР Крим та узбережжі Чорного та Азовського моря, недопущення порушення прикордонного режиму на ділянках відповідальності Херсонського та Бердянського прикордонних загонів, прикордонниками Південного регіонального управління та Регіонального управління морської охорони. До заходів залучені мобільні підрозділи, прикордонна авіація, кораблі та катери морської охорони.

З початку року, прикордонники Херсонського загону зафіксували 70 випадків порушення громадянами встановлених режимних правил в межах контрольованих прикордонних районах Херсонської області. Здебільшого громадяни порушують порядок виходу маломірних плавзасобів та перебувають у контрольованому прикордонному районі без документів.

Прикордонний режим в Херсонській області встановлено в Генічеському, Голопристанському, Каланчацькому, Скадовському, Новотроїцькому та Чаплинському районах.

Як раніше повідомляв Укрінформ, під час проведення спеціальних заходів з контролю за дотриманням режиму в прикордонних районах, військовослужбовці Херсонського загону стали свідками дорожньо-транспортної пригоди на трасі Одеса-Миколаїв за участі маршрутки, прикордонники надали першу домедичну допомогу постраждалим.

Фото: facebook.com/dpsuKherson/