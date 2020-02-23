У “Жулянах” прикордонники завернули двох російських пропагандистів

В аеропорту "Київ" прикордонники не пропустили в Україну двох громадян Росії, які працюють у сфері масової інформації.

Про це повідомляє Держприкордонслужба.

"Під час оформлення рейсу «Мінськ-Київ» прикордонники виявили серед пасажирів російського письменника та журналіста. Житель Санкт-Петербурга 1986 року народження прилетів в Україну вести лекції про копірайтинг та пошук натхнення. Але факт, що цей пасажир «шукав натхнення» в окупованому Криму, куди їздив незаконно, не дав йому змоги підзаробити на лекціях у Києві", - зазначається у повідомленні.

Тим самим рейсом, з тією ж метою, на запрошення тієї ж організації в Київ прилетіла також москвичка 1983 року народження. "Росіянка забезпечує комунікацію групи компаній, які ведуть діяльність на тимчасово окупованому Кримському півострові. А на своєму профілі росіянка викладає фото із заходів, організованих російськими силовиками, із забороненою в Україні атрибутикою та зі зброєю. Цій мандрівниці теж не вийшло потрапити на лекції в Київ", - додали у пресслужбі.

Обидвом росіянам відмовили у перетині державного кордону України та проставили заборону в’їзду в нашу країну на 3 роки.

Сьогодні зранку вони зворотним рейсом відлетіли у Мінськ.

Напередодні вихідних в "Жулянах" завернули ще трьох російських пропагандистів (журналістів, СММників, блогерів), які хотіли навчати українців мистецтва масових комунікацій.