В Україну не пустили російських пропагандистів, які їхали читати лекції у Києві

В Україну не впустили російських пропагандистів, які планували у Києві провести низку лекцій.

Про це йдеться на сайті ДПСУ.

“Як маніпулювати людьми в ЗМІ та соцмережах” - заняття такого змісту планували викладати в Києві російські фахівці у сфері журналістики, блогерства, соціальних комунікацій, яких прикордонники завернули в аеропорту Київ (Жуляни)”, - йдеться у повідомленні.

У Держприкордонслужбі додали, що вчора громадянин Росії прилетів рейсом з Мінська та заявив, що прямує з діловою метою на запрошення однієї організації – проводити тренінги та заняття зі слухачами. Під час прикордонного контролю було встановлено, що лектор співпрацює з політичними силами РФ і балотувався від партії Жириновського до Московської думи, а також є фахівцем в питаннях інформаційної та кібервійни. Лекції на цю тему він читав в окупованому Криму в так званому в молодіжно-патріотичному таборі “Донузлав-2015”. Тоді організатори – всеросійська організація “Боевое братство”, високо оцінили роботу тренера та нагородили його медаллю “Участник шествия “Бессмертный полк”.

“Українські прикордонники також оцінили “заслуги” росіянина. Він повернувся зворотним рейсом зі штампом в паспорті “Заборона в’їзду” на 3 роки”, - йдеться у повідомленні.

Крім того, рейсом з Мінська прилетів росіянин 1986 року народження, який теж їхав читати лекції про просування контенту у соціальних мережах. В біографії цього “СММ-тренера” також є факт незаконного відвідування окупованого Криму. Його теж посадили на рейс до Мінська та заборонили в’їзд в Україну на 3 роки.

Окрім двох чоловіків-пропагандистів у Жулянах завернули росіянку 1980 року народження. Вона теж прилетіла рейсом з Мінська для проведення лекцій та тренінгів. Їй теж не дозволили перетнути кордон, мета поїздки та наявні підтвердження викликали сумніви у прикордонників. Також було встановлено, що жінка працює в забороненому в Україні інтернет-ресурсі.