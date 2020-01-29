Інтернет-пропагандист у Сумах пішов під суд за антиукраїнську агітацію
Про це кореспонденту Укрінформу повідомила керівник пресгрупи УСБУ у Сумській області Олеся Рапута.
“Під час досудового слідства встановлено, що чоловік розміщував на персональній сторінці в одній із соцмереж заклики до порушення територіальної цілісності України, зміни державного кордону, а також популяризував терористичні "Л/ДНР", - розповіла Рапута.
За її словами, матеріали зловмисник брав із пропагандистських ресурсів країни-агресора та сайтів проросійських терористів.
Зарічний районний суд Сум визнав пропагандиста винним у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 110 КК (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України) та призначив йому покарання у вигляді трьох років позбавлення волі з іспитовим терміном один рік.