Інтернет-пропагандист у Сумах пішов під суд за антиукраїнську агітацію

У Сумах суд ухвалив вирок чоловікові, який поширював у соціальних мережах антиукраїнські матеріали та здійснював адміністрування кількох сепаратистських спільнот.

Про це кореспонденту Укрінформу повідомила керівник пресгрупи УСБУ у Сумській області Олеся Рапута.

“Під час досудового слідства встановлено, що чоловік розміщував на персональній сторінці в одній із соцмереж заклики до порушення територіальної цілісності України, зміни державного кордону, а також популяризував терористичні "Л/ДНР", - розповіла Рапута.

За її словами, матеріали зловмисник брав із пропагандистських ресурсів країни-агресора та сайтів проросійських терористів.

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Зарічний районний суд Сум визнав пропагандиста винним у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 110 КК (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України) та призначив йому покарання у вигляді трьох років позбавлення волі з іспитовим терміном один рік.