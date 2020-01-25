СБУ блокувала діяльність адміністратора сепаратистських груп у соцмережах

СБУ блокувала діяльність адміністратора сепаратистських груп у соцмережах

Укрінформ
Служба безпеки України викрила та припинила у Чернігові діяльність проросійського агітатора, який поширював через соцмережі сепаратистські матеріали.

Про це повідомляє пресцентр СБУ.

"Оперативники та слідчі спецслужби встановили, що мешканець обласного центру створював та адміністрував у соцмережах, у тому числі заборонених у нашій країні, сепаратистські групи та сторінки. Агітатор, зокрема, закликав до повалення конституційного ладу, зміни меж території та державного кордону України", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що для наповнення інтернет-ресурсів зловмисник використовував матеріали з пропагандистських сайтів країни-агресора та незаконних збройних формувань.

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Під час обшуку за місцем проживання фігуранта справи співробітники СБУ вилучили комп’ютери та мобільні пристрої із доказами здійснення сепаратистської діяльності.

Як додають у Службі, агітатор уже має непогашену судимість за скоєння аналогічного злочину.

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Слідчими СБУ розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 5 років. Вирішується питання щодо оголошення зловмиснику про підозру та обрання міри запобіжного заходу.

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