РНБО просять забезпечити Луганщину “заглушками” для сепаратистського радіо та росТБ

РНБО просять забезпечити Луганщину “заглушками” для сепаратистського радіо та росТБ

Укрінформ
Очільник Луганщини Сергій Гайдай звернувся до РНБО щодо забезпечення області комплексами придушення ворожого сигналу.

Про це він заявив під час робочої наради з проблемних питань захисту інформаційного простору області, повідомляє офіційний сайт Луганської обласної військово-цивільної адміністрації.

«Інформаційну війну ми сьогодні програємо. Вздовж лінії розмежування чутний сигнал усіх сепаратистських FM-радіо. Аналогічна ситуація з російським телебаченням. Тому я звернувся до секретаря РНБО України Олексія Данілова з проханням про виділення мобільних комплексів, здатних ефективно протидіяти ворожому сигналу», – заявив Гайдай.

Представник Національної ради з питань телебачення і радіомовлення України у Луганській області Володимир Горобець поінформував, що днями має відбутись кодування сигналу 20 найбільш рейтингових українських телеканалів. Проте на території області приймаються 117 супутникових каналів. Крім того, більшість населення є користувачами кабельних мереж, власники яких переважно вже уклали відповідні угоди з медіа-групами, що «закривають» свої програми, тож для них ситуація взагалі не зміниться.

Разом з тим, були обговорені проблемні питання залучення національних мовників для збільшення обсягів україномовного контенту та розвитку мережі малопотужного FM-мовлення вздовж українсько-російського кордону та поблизу лінії розмежування. Було також відзначено, що найближчим часом в рамках міжнародної технічної допомоги Луганщина отримає три потужних цифрових передавача (1 кВт).

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Водночас, на РТС у Бахмутівці планується встановити ретранслятор, який буде працювати в режимі модуляції, найкращому для розповсюдження сигналу на тимчасово окуповану частину області. Це дозволить луганчанам по той бік лінії розмежування дивитись проукраїнські російськомовні телеканали: інформаційний UA:TV1 та розважальний UA:TV2.

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