Інформаційна агресія РФ впливає на суспільні настрої у Європі - експерт

Російська інформаційна агресія та пропаганда впливає на зміну суспільних настроїв у європейських країнах, зокрема, наслідками цього впливу є повернення РФ до ПАРЄ та засудження в Італії Віталія Марківа.

Про це заявив директор Міжнародного центру протидії російській пропаганді Юрій Кочевенко в Укрінформі під час круглого столу "Західний фронт інформаційної війни" в Укрінформі.

У своєму виступі Кочевенко нагадав про аналіз організації EU vs Disinformation, згідно з яким із 2015 року в європейських медіа було поширено понад шість тисяч фейкових повідомлень про Україну.

“Це унікальні повідомлення, це контент, а не кількість поширень. Можна уявити собі масштаби. Серед ключових словосполучень, які використовувалися, було зокрема "громадянська війна", - зазначив Кочевенко.

За його словами, наслідки такої інформаційної російської агресії відчутні й у засудженні в Італії колишнього бійця Нацгвардії України Віталія Марківа, повернення РФ до ПАРЄ, дискредитації щодо процесу у справі про збиття росіянами MH17.

Зі свого боку, заступник голови Комітету Верховної Ради з питань гуманітарної та інформаційної політики, народний депутат Микита Потураєв назвав, зокрема, ситуацію стосовно Марківа “унікально негативною”. При цьому він нагадав, що парламент ухвалив заяву щодо кримінального переслідування Марківа в Італії та створив тимчасову комісію щодо цієї справи.

“Ця ситуація дуже непроста, але вона може стати прикладом того, що відбувається, коли триває системна робота з дискредитації України, ветеранського руху, українських Збройних сил, добровольчих підрозділів у країнах Західної Європи. Це свідчить про те, що відбувається там, де перемагають політичні сили, які йдуть під прапорами не просто співробітництва, а дружби з Росією. І якщо цьому системно не протидіяти, то ми будемо постійно наражатися на такі небезпеки”, - зауважив Потураєв.

Він підкреслив, що такі ситуації спрямовані не лише проти України, а загалом — на дестабілізацію всього післявоєнного світового порядку та системи міжнародного права.

На переконання народного депутата, світове співтовариство має концентруватися не лише на наявних небезпеках для України, а й порушувати проблематику загальних ризиків для Європейського Союзу внаслідок російських інформаційних атак.

Разом з тим, колишній заступник міністра інформаційної політики Дмитро Золотухін висловив думку про те, що на сьогодні Україна має перейти в режим “партизанської” інформаційної війни.

“Думаю, нам треба змиритися з тим, що є тренд, поширення вірувань у відновлення миру. Треба припинити з цим боротися і сперечатися, а тому — підставляти Президента України, який каже, мовляв, ми намагаємося встановити мир тоді, як ми заявляємо про боротьбу проти Росії. Ніхто зараз нас у цьому прагненні не підтримує”, - сказав Золотухін.