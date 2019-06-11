Ядерне роззброєння зайшло в глухий кут - глава МСЗ Німеччини

Проблема ядерного роззброєння і нерозповсюдження особливо актуальна сьогодні, коли тема в глибокій кризі.

Про це заявив міністр закордонних справ ФРН Хайко Маас перед від'їздом у Стокгольм, де у вівторок проходить зустріч 16 глав МЗС, присвячена питанням ядерного роззброєння.

«Роззброєння і нерозповсюдження ядерної зброї знаходяться в кризі. Це загроза миру в усьому світі, і ми маємо протистояти негативній тенденції », - заявив міністр.

Він зазначив, що без Договору про нерозповсюдження ядерної зброї у багатьох держав сьогодні була б ядерна зброя, саме тому його треба всіма силами не тільки зберегти, а й зміцнити. Держави, що володіють ядерною зброєю, повинні виконати свої зобов'язання щодо подальшого роззброєння, і слід перешкодити більшій кількості держав володіти ядерною зброєю.

"Наступного року відбудеться Конференція з розгляду дії ДНЯЗ, і нам потрібен чіткий план узгодження для зміцнення архітектури нерозповсюдження", - нагадав Маас.

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Зазначається, що договір з його трьома наріжними моментами - нерозповсюдження, роззброєння та мирне використання - лежить в основі архітектури контролю над ядерними озброєннями, і Німеччина обіцяє працювати на міжнародному рівні над збереженням документа.

На запрошення міністра закордонних справ Швеції, 11 червня в Стокгольмі зустрінуться 16 міністрів закордонних справ (Аргентина, Ефіопія, Німеччина, Фінляндія, Індонезія, Японія, Йорданія, Канада, Казахстан, Нідерланди, Нова Зеландія, Норвегія, Швеція, Швейцарія, Іспанія, Південна Корея ). Програма зустрічі передбачає обмін думками з питань ядерного роззброєння. Учасники конференції - це держави, що не володіють ядерною зброєю, які об'єднані метою створення світу, вільного від ядерної зброї, хоча і переслідують натомість різні підходи. Зокрема, є країни, які ратують за негайну заборону ядерної зброї, інші, серед яких Німеччина і всі члени НАТО і багато партнерів, проповідують прагматичний підхід: мета ядерного роззброєння стане реалістичною, тільки якщо вона здійснюється невеликими кроками і за участю держав, що володіють ядерною зброєю.