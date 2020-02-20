Україна в ОБСЄ: порушення "Будапешта" підриває ядерне роззброєння у світі

Нехтування положеннями Будапештського меморандуму, яким Україні були надані гарантії безпеки в обмін на відмову від ядерної зброї, підриває весь процес ядерного роззброєння у світі.

На цьому наголосив заступник постійного представника України при міжнародних організаціях у Відні Ігор Лоссовський під час Форуму ОБСЄ зі співробітництва в галузі безпеки, передає кореспондент Укрінформу.

"За багато років Україна здобула міцну репутацію контрибутора у питаннях ядерного нерозповсюдження та роззброєння. Ми позбулися усіх високозбагачених запасів урану та добровільно відмовилися від величезного арсеналу ядерної зброї, успадкованого від колишнього Радянського Союзу - під гарантії Будапештського меморандуму про безпеку, територіальну цілісність та недоторканність кордонів України. Натомість через більш ніж два десятиліття, Україна була обманута, а її територіальна цілісність та суверенітет грубо порушені однією з держав-гарантів", - заявив Лоссовський.

Він підкреслив, що нехтування наданими безпековими гарантіями “підриває та розмиває глобальні зусилля, спрямовані на запобігання розповсюдженню ядерної зброї та забезпечення прогресу у світовому ядерному роззброєнні".

"Аби виправити цю ситуацію, зміцнити європейські режими безпеки та нерозповсюдження, ми настійно закликаємо російську сторону повернутися до повного дотримання Будапештського меморандуму шляхом припинення агресії та деокупації суверенних територій України, а також до відшкодування заподіяної Україні шкоди", - заявив дипломат.