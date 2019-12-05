Яценюк просить Зеленського не привезти з Нормандії новий "Будапешт"

Під час переговорів у нормандському форматі пріоритет номер один для Володимира Зеленського – зайняти чітку й незалежну державну позицію, у якій найважливішим є безпековий компонент, а також не допустити ухвалення нового "Будапештського меморандуму".

Таку думку висловив колишній прем’єр-міністр України, засновник фонду "Відкрий Україну" Арсеній Яценюк 5 грудня, відкриваючи Безпековий форум молодих лідерів у Львові, повідомляється на сайті фонду.

Яценюк нагадав, що сьогодні виповнюється 25 років з часу підписання Будапештського меморандуму, і, за його словами, з цього документа треба зробити висновки: "Прошу Президента України зробити ці висновки й не приїхати з Нормандії з новим "Будапештом".

Яценюк наголосив, що під час "нормандської зустрічі" "пріоритет номер один для Президента – зайняти чітку, однозначну державну національну незалежну позицію": "Позицію, яка не дасть можливості нікому трактувати її чи німецькою, чи англійською, чи російською, чи французькою. А позиція, яка викладена українською і має одне беззаперечне трактування. Проявити силу. З цього починаються кожні переговори".

У цій позиції, підкреслив експрем'єр, безпековий компонент – це номер один. Яценюк наголосив, що вибори на тимчасово окупованих територіях неможливі за присутності російських військ: "Це російські солдати будуть обирати представників від України? Які вибори, якщо жодна українська політична партія і українські медіа, українська Центральна виборча комісія, українське Міністерство юстиції, українське Міністерство внутрішніх справ, українська Національна поліція, українська Державна прикордонна служба не мають доступу до цих територій?". "Це якесь ноу-хау - називати демократичними вибори під охороною російських військових", - додав він.

Яценюк також підкреслив, що основоположною ідеєю мінських домовленостей було повноцінне припинення вогню: "Цього ще не відбулося. Необхідне припинення вогню, розведення військ, виведення російських збройних формувань з території України. І тут не може бути іншої дискусії".

Щодо обміну полоненими він наголосив: "Українські полонені – це заручники. А ті, хто тут, - це російські бандити. Ці дефініції треба дуже коректно говорити. Коли міняють Цемаха на Сенцова, Сенцов – це полонений і це герой, а Цемах – це міжнародний злочинець. Не треба змішувати понять".

Експрем'єр також наголосив на важливості початку передачі контролю над кордоном із залученням Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ чи миротворчої місії: "Коли кордон відкритий, коли росіяни почуваються на українській суверенній території, як в себе вдома, ми ніколи не відновимо територіальну цілісність".

"І обов’язково Президент повинен зазначити необхідність повернення Криму і ще раз наполягти на незаконній анексії Криму, що було відзначено в резолюції Генеральної асамблеї Організації Об'єднаних Націй", - наголосив Яценюк.

Як повідомляв Укрінформ, перший регіональний Безпековий форум молодих лідерів проводиться у Львові фондом Арсенія Яценюка "Відкрий Україну". Він є своєрідним продовженням форуму в Києві, який проходить уже сім років поспіль.

Тема нинішнього Форуму - "Міжнародна коаліція на підтримку України: як захистити та посилити єдність". Захід проходить напередодні зустрічі лідерів України, Франції, Німеччини та Росії у нормандському форматі, яка запланована на 9 грудня 2019 року у Парижі.

Фото: Безпековий форум молодих лідерів у Львові