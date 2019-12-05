У Львові зібрався молодіжний безпековий форум — обговорюють війну на Донбасі

У Львові у четвер відкрився Безпековий форум молодих лідерів, організований фондом Арсенія Яценюка "Відкрий Україну".

Як повідомляє кореспондент Укрінформу, тема форуму - «Міжнародна коаліція на підтримку України: як захистити і посилити нашу солідарність».

За даними організаторів, форум проходить напередодні зустрічі лідерів України, Франції, Німеччини та Росії, яка запланована на 9 грудня 2019 року у Парижі. У центрі розмови – російська агресія проти України і війна на Донбасі.

"Нове керівництво України, отримавши масштабну підтримку на президентських та парламентських виборах цього року, заявляє про бажання якнайшвидше досягти миру. Росія використовує нову ситуацію для просування власних агресивних інтересів. Немає жодних підстав вважати, що Кремль змінив свою стратегію стосовно України і відмовився від наміру встановити повномасштабний контроль над нашою країною. Чи готова Україна протистояти натискові держави-агресора на цих переговорах, і що нас чекає після них? Відповіді на ці запитання отримаємо вже найближчим часом", - зазначають організатори форуму.

Це перша регіональна зустріч, яка є своєрідним продовженням Безпекового форуму для молоді, що традиційно проводиться в Києві. За задумом організаторів, залучення молодих людей з різних куточків України має спрацювати як освітній проєкт і водночас як мобілізаційний захід для інтелектуального потенціалу країни. Ідея проведення серії регіональних форумів знайшла підтримку серед міжнародних партнерів України. Зокрема, Посольство Канади в Україні надало грант на проведення таких заходів.

Для участі у регіональному форумі було проведено конкурс, за результатами якого відібрано 100 переможців із західних областей України.

Участь у форумі також беруть поважні експерти з Грузії, Канади, Польщі, США, України, Франції.

Подія транслюватиметься на сайті фонду Open Ukraine.