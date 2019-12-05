США обіцяють Зеленському потужну підтримку на

США обіцяють Зеленському потужну підтримку на "нормандській зустрічі"

Укрінформ
Сполучені Штати Америки підтримують позицію України на майбутній зустрічі лідерів "нормандського формату"в Парижі.

Про це заявив тимчасовий повірений у справах США в Україні Вільям Тейлор у коментарі журналістам, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"США підтримують позицію України на переговорах у нормандському форматі, які мають розпочатися у понеділок. Провина Російської Федерації у тому, що її дії призвели до початку війни, яка триває вже п'ятий рік, очевидна. Тобто Росія має вжити кроків до того, щоб розв'язати цю ситуацію”, - зазначив дипломат.

Він підкреслив, що вперше за три роки лідери нормандської четвірки проводитимуть зустріч, і, за його словами, це є можливістю для Росії погодитися вивести свої війська та повернути окуповану частину Донбасу під контроль України.

"На переговорах у понеділок президент Зеленський матиме нашу потужну підтримку”, - запевнив Тейлор.

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Як повідомлялося, зустріч лідерів країн "нормандського формату" - України, Росії, Франції та Німеччини запланована на 9 грудня у Парижі.

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