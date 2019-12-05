На зустрічі в Парижі Кремль нав'язуватиме "власну гру" – експерт

Мирні зусилля щодо врегулювання на Донбасі, які прагне реалізувати українська сторона на зустрічі "Нормандської четвірки" в Парижі, є важливим кроком, але Росія, скоріше за все продовжить нав'язувати власну гру та ігнорувати домовленості.

Таке переконання висловив у коментарі Укрінформу представник Німецького фонду Маршалла в США Джонатан Катц під час міжнародної конференції щодо України в Вашингтоні.

"Процес, який зараз відбувається, є спробою розв'язати конфлікт на сході України. Отже, це буде важлива зустріч між лідерами, в тому числі, України й Росії, що може відіграти певну роль у розв'язанні цих питань", - зауважив американський експерт.

Водночас, він зазначив, що не очікує від переговорів у Парижі "миттєвого розв'язання" конфлікту.

"Ми бачили це неодноразово – і я думаю, це й зараз буде викликом для українського уряду, для президента Зеленського – що інша сторона, Росія, багато разів ухилялася від виконання зобов'язань у межах Мінських угод", - підкреслив Катц.

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Експерт також допустив, що президент Путін як і раніше намагатиметься зіграти у "власну гру" під час зустрічі у Франції.

"На наш погляд, очікування Кремля полягають у тому, що вони продовжать втручатися в Україну, застосовувати гібридну агресію, щоби досягати політичних та інших цілей. І я не бачу, щоби ця стратегія змінювалася, особливо в той час, коли Захід, США та європейські держави відволікаються на власні внутрішні кризи", - зауважив американський експерт.

У цьому зв'язку він наголосив на важливості єднання зусиль країн-партнерів у протистоянні агресії РФ. "Адже саме в такі моменти такі як Путін відчувають слабкість протилежної сторони й намагаються скористатися цією слабкістю", - зауважив представник Німецького фонду Маршалла в США.

Як раніше повідомляло агентство, 3 грудня під час наради в Офісі президента затвердили п’ять сценаріїв реінтеграції тимчасово окупованих територій Донбасу.

Сама ж зустріч у форматі «нормандської четвірки» має відбутися 9 грудня в Парижі. У ній візьмуть участь лідери України, Франції, Німеччини та Росії. Це буде перша зустріч Володимира Зеленського і Володимира Путіна.

Востаннє такий саміт відбувся 19 жовтня 2016 року в Берліні. Тоді його учасники визнали, що жодного прориву в урегулюванні конфлікту на Донбасі не вдалося досягнути.