Сенатор пояснив, чому Україна має вистояти в боротьбі з Росією

Сполучені Штати мають прямий інтерес в тому, щоби Україна досягла успіху в протистоянні російській агресії, тому що в іншому разі це призведе до перерозподілу кордонів у світі та підірве міжнародний порядок, який відстоюють США.

Про це заявив у середу в Конгресі США під час конференції по Україні сенатор-демократ Кріс Мерфі, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

"Якщо зрештою Україна зазнає поразки через зміни в позиції Сполучених Штатів, це створить високу ціну для національної безпеки нашої країни", - заявив американський законодавець.

Сенатор підкреслив, що йдеться передусім про боротьбу України проти російської агресії. "Чого найбільше боїться Росія – це успішної України", - підкреслив Мерфі.

Він зауважив, що Сполучені Штати, на жаль, не мають зобов'язань перед Україною в межах Північноатлантичного альянсу. "Але що ми знаємо напевно – це те, що Росія не одна країна у світі, яка виявляє інтерес до розширення власних кордонів", - заявив законодавець.

За його словами, США з самого початку агресії РФ проти України рішуче виступали за те, щоби натиснути на росіян, оскільки безкарність призвела би до руйнації кордонів в інших частинах світу.

"Мають бути наслідки, якщо хтось порушує міжнародно визнані кордони. І Сполучені Штати досі залишаються єдиною державою у світі, яка може скликати глобальну нараду щодо того, як досягти цих наслідків", - підкреслив сенатор.

Крім того, він наголосив на важливості продовження військової допомоги Україні, оскільки це буде стримуванням РФ від подальшої агресії.

"Але, зрештою, найважливіша підтримка, яку ми можемо надати Україні, це не військова допомога. Це підтримка, необхідна для гарантій, що вони є захищеними в політичному й економічному плані від усіх спроб Росії підірвати ситуацію в країні", - зауважив Мерфі.

У цьому контексті він згадав, у тому числі, посилення позицій України в боротьбі проти кібер-нападів, пропагандистських зусиль росіян тощо.

"Треба пам'ятати, що Росія використовує Україну для випробовування багатьох методів пропаганди й кібератак, які потім можуть бути спрямовані проти США. І тому ми маємо інтерес протистояти цим методам, що застосовуються в Києві та по всій Україні, шляхом нашої підтримки незалежної України", - заявив сенатор США.