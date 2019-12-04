Зеленський на “нормандській зустрічі” порушить питання контролю над кордоном

Зеленський на “нормандській зустрічі” порушить питання контролю над кордоном

Укрінформ
Президент Володимир Зеленський планує під час зустрічі “нормандської четвірки” порушити питання щодо формату і терміну передачі під контроль України українсько-російського кордону.

Про це він заявив під час спільної з Прем’єр-міністром Королівства Швеція Стефаном Левеном пресконференції, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Я впевнений, що ми піднімемо питання з приводу формату і термінів передачі кордону, українського кордону під український контроль”, - сказав Зеленський, відповідаючи на запитання щодо змісту комюніке “нормандської зустрічі”.

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Як повідомлялося, зустріч лідерів країн “нормандського формату” запланована на 9 грудня у Парижі.

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