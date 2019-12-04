Зеленський на “нормандській зустрічі” порушить питання контролю над кордоном

Президент Володимир Зеленський планує під час зустрічі “нормандської четвірки” порушити питання щодо формату і терміну передачі під контроль України українсько-російського кордону.

Про це він заявив під час спільної з Прем’єр-міністром Королівства Швеція Стефаном Левеном пресконференції, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Я впевнений, що ми піднімемо питання з приводу формату і термінів передачі кордону, українського кордону під український контроль”, - сказав Зеленський, відповідаючи на запитання щодо змісту комюніке “нормандської зустрічі”.

Як повідомлялося, зустріч лідерів країн “нормандського формату” запланована на 9 грудня у Парижі.