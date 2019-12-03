У Зеленського затвердили п'ять сценаріїв реінтеграції Донбасу
Про це інформує сайт Президента України.
«Володимир Зеленський чітко окреслив позицію щодо неприпустимості розв'язання проблеми окупованих територій військовим шляхом і необхідності досягнення миру на сході України політико-дипломатичними методами. Секретар РНБО Олексій Данілов висловив упевненість, що за підтримки міжнародних партнерів Україна зможе повернути тимчасово окуповані території та припинити воєнні дії», - йдеться в повідомленні.
Як зазначається, на нараді затвердили п’ять сценаріїв реінтеграції тимчасово окупованих територій Донбасу.
У рамках обговорення сценаріїв і вивчення деталей глава держави дав доручення головнокомандувачу ЗСУ Руслану Хомчаку найближчим часом відвідати територію проведення Операції об’єднаних сил.
Також було вирішено, що перед зустріччю у «нормандському форматі» відбудеться засідання РНБО під головуванням Президента України.
Як повідомляв Укрінформ, зустріч у форматі «нормандської четвірки» має відбутися 9 грудня в Парижі. У ній візьмуть участь лідери України, Франції, Німеччини та Росії. Це буде перша зустріч Володимира Зеленського і Володимира Путіна.
Востаннє такий саміт відбувся 19 жовтня 2016 року в Берліні. Тоді його учасники визнали, що жодного прориву в урегулюванні конфлікту на Донбасі не вдалося досягнути.
Фото: president.gov.ua