У Зеленського затвердили п'ять сценаріїв реінтеграції Донбасу

В Офісі Президента відбулася координаційна нарада в рамках підготовки до «нормандського саміту», на ній обговорили можливі сценарії реінтеграції тимчасово окупованих територій Донецької та Луганської областей.

Про це інформує сайт Президента України.

«Володимир Зеленський чітко окреслив позицію щодо неприпустимості розв'язання проблеми окупованих територій військовим шляхом і необхідності досягнення миру на сході України політико-дипломатичними методами. Секретар РНБО Олексій Данілов висловив упевненість, що за підтримки міжнародних партнерів Україна зможе повернути тимчасово окуповані території та припинити воєнні дії», - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, на нараді затвердили п’ять сценаріїв реінтеграції тимчасово окупованих територій Донбасу.

У рамках обговорення сценаріїв і вивчення деталей глава держави дав доручення головнокомандувачу ЗСУ Руслану Хомчаку найближчим часом відвідати територію проведення Операції об’єднаних сил.

Також було вирішено, що перед зустріччю у «нормандському форматі» відбудеться засідання РНБО під головуванням Президента України.

Як повідомляв Укрінформ, зустріч у форматі «нормандської четвірки» має відбутися 9 грудня в Парижі. У ній візьмуть участь лідери України, Франції, Німеччини та Росії. Це буде перша зустріч Володимира Зеленського і Володимира Путіна.

Востаннє такий саміт відбувся 19 жовтня 2016 року в Берліні. Тоді його учасники визнали, що жодного прориву в урегулюванні конфлікту на Донбасі не вдалося досягнути.

Фото: president.gov.ua