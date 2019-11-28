РНБО відпрацьовує п’ять сценаріїв реінтеграції Донбасу - Данілов

Секретар Ради національної безпеки та оборони України Олексій Данілов заявив, що наразі існує п’ять сценарії реінтеграції окупованих частин Донецької та Луганської областей.

Про це він сказав під час панельної дискусії "Припинення вогню та розведення військ на Донбасі: безпекові та гуманітарні аспекти", повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Ми маємо чітко розуміти, що і як робити. В Раді безпеки і оборони є 5 сценаріїв, в який спосіб ми маємо зробити реінтеграцію Донбасу”, - заявив Данілов, додавши, що не може назвати ці сценарії, але запевнив що робота в цьому напрямку триває з першого дня.

Данілов також підкреслив, що в РНБО аналізують не лише процеси, які відбуваються в середині країни, а й те, що відбувається ззовні, тому пропозиції Президенту готуються з огляду великих обсягів даних від розвідувальних органів та міжнародних партнерів, якими володіє РНБО.

Серед першочергових завдань голова Радбезу назвав повернення полонених, припинення вогню по всій лінії фронту, повернення під контроль України ділянки російсько-українського кордону, проведення виборів за українським законодавством на тимчасово окупованих частинах Донецької та Луганської областей.

Він також зазначив, що гуманітарний акцент є на сьогодні для керівництва держави пріоритетним, адже певна частина громадян України опинилась в окупації.

“Ми маємо дати можливість перетинати лінії зіткнення, а насправді це лінія фронту, в людський спосіб… І наше завдання - зробити якнайбільше пунктів (КПВВ – ред.), щоб громадяни України могли вільно пересуватись”, - наголосив Данілов.

Відповідаючи на питання про можливість розведення військ по всій лінії зіткнення, секретар РНБО повідомив: “Я хочу сказати - так, ми за розведення. Але воно має бути в наших інтересах. Це розведення має гарантувати нам, що негативні наслідки від цього розведення будуть дорівнювати нулю. Якщо цього не буде, то ніякого розведення й не буде”.

Він також нагадав, що є технологічні питання й українська сторона не на всіх ділянках готова робити розведення.

Фото: @rnbo_gov_ua