Україна виконала всі умови, щоб "нормандський саміт" відбувся - глава РНБО

Україна виконала всі необхідні умови для того, щоб саміт “нормандської четвірки” відбувся.

На цьому наголосив секретар РНБО України Олексій Данілов під час зустрічі з Надзвичайним і Повноважним Послом Французької Республіки в Україні Етьєном де Понсеном, повідомляє пресслужба РНБО.

«Україна виконала всі необхідні умови для того, щоб саміт у «нормандському форматі» відбувся. Водночас ми очікуємо на зустрічні кроки Росії під час переговорів», - заявив Данілов.

Як приклад кроків з боку України він навів обмін полоненими, розведення сил і засобів на трьох ділянках: у Станиці Луганській, Золотому та Петрівському, відкриття мостового переходу у Станиці Луганській.

Водночас, за словами секретаря РНБО, Президент Володимир Зеленський вважає важливим під час зустрічі у «нормандському форматі» досягти домовленостей щодо конкретних термінів звільнення всіх незаконно утримуваних українських громадян; стосовно досягнення перемир'я та сталого припинення вогню; щодо повернення Україні контролю над державним кордоном з Росією.

«Цей мир потрібен не лише Україні, а й Європі. Наше спільне завдання - закінчити цю війну», - наголосив Данілов.

Секретар РНБО України також висловив думку, що доки Росія не виконає свої зобов'язання в рамках Мінських домовленостей і не припинить незаконну окупацію частин території України, будь-яке зміцнення співпраці провідних європейських країн з агресором буде контпродуктивним і стимулюватиме РФ чинити тиск на Україну.

Данілов подякував французькій стороні за політичну підтримку України у протидії російській агресії, зокрема в рамках «нормандського формату», в якому Франція відіграє провідну роль.

Своєю чергою, посол Франції заявив про підтримку нашої держави, її територіальної цілісності, суверенітету та європейського вибору. Він також підтвердив рішучість французького керівництва отримати позитивний результат саміту у «нормандському форматі» 9 грудня.

Співрозмовники також обговорили актуальні питання двостороннього співробітництва. Зокрема, секретар РНБО наголосив на значному потенціалі співпраці в оборонній та безпековій сфері.