На “нормандському саміті” не має бути прихованої повістки і таємниць - Зеркаль

В українському суспільстві існують протилежні погляди на нормандський процес, для влади важливо діяти відкрито для людей.

Таку думку висловила заступник міністра закордонних справ України Олена Зеркаль у вівторок на Берлінській конференції з питань закордонної політики, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Активність громадянського суспільства створює нову атмосферу, в якій уряд і президент мають дати результат, що відповідає очікуванням. І не повинно бути прихованої повістки і таємниць», - сказала Зеркаль.

Це у свою чергу створює нові напруження в суспільстві, в якому панують дуже поляризовані бачення стосовно майбутнього нормандського формату, отже є дуже різні думки та дуже різні очікування від нормандського саміту 9 грудня, зазначила дипломат.

Україна є жертвою гібридної агресії, яка включає в себе, зокрема, інформаційний компонент. Тому вкрай важливо «правильно спілкуватися з населенням, відповісти на його занепокоєння та побоювання, роз’яснити, чого ми очікуємо від цього саміту, як це може вплинути на їх життя. Будемо ми чи не будемо рухатися далі та обговорювати різні можливості в цьому форматі, чи тільки триматися тих, які вже закріплені в Мінському процесі. Як ми збираємося імплементувати їх, і якими є наші «червоні лінії». Ці питання активно дискутуються в Україні”, - пояснила Зеркаль.

Дипломат також зазначила, що українці мають більше комунікувати з жителями ЄС, оскільки українці досі не дуже знані в Європі, є незнайомцями, незрозумілими, а відтак до українців є настороженість.

Дискусія, в якій взяла участь Зеркаль, стосувалася відносин між ЄС і сусідами на сході. Українська дипломатка зробила різку ремарку після виступу представника парламенту Білорусі, який зазначив, що ЄС викликала роздратування Росії програмою Східного партнерства.

«У нас агресія, у нас є анексія Криму – і не через Східне партнерство, а тому що Росія порушує міжнародне право. І не треба робити вигляд, що цієї агресії не існує!» - заявила Зеркаль.