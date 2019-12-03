"Нормандська зустріч" стане перевіркою для Росії – Держдеп

Після зусиль, які зробила Україна для розв'язання конфлікту з РФ, Москва на зустрічі в нормандському форматі в Парижі має продемонструвати готовність змінити свою злочинну поведінку та припинити агресію проти України.

Про це заявив на слуханнях у вівторок у Комітеті з питань міжнародних відносин Сенату США заступник державного секретаря США Девід Гейл, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

"Нас надихають позитивні кроки українського Президента Зеленського, які він здійснив для розв'язання ініційованого Росією конфлікту на сході України, але поки що ми розчаровані реакцією Москви", - зауважив високопоставлений представник Держдепартаменту США.

Він підкреслив, що Росія й надалі хоче зберегти силове домінування в регіоні, про що свідчить її тривала агресія проти України й Грузії. "Росія повинна припинити військові дії в Україні та виконувати зобов'язання за Мінськими угодами", - підкреслив Гейл.

За словами заступника державного секретаря США, "саміт у нормандському форматі 9 грудня дасть можливість перевірити готовність Росії змінити її злочинну поведінку".

Водночас, представник Держдепу засудив продовження Росією мілітаризації Криму. Він нагадав, що держсекретар Помпео у 2018 році виступив з Кримською декларацією, у якій заявив, що США ніколи не визнають спробу Росії анексувати півострів.

Крім того, заступник держсекретаря США звернув увагу на спроби Кремля побудувати газопровід "Північний потік-2".

"Непродуктивний підхід Москви до тристоронніх газових переговорів з ЄС і Україною дають Росії новий інструмент для стратегії використання енергії як політичної зброї", - заявив заступник державного секретаря США.

Як повідомлялося, зустріч лідерів країн-учасниць "нормандського формату" запланована на 9 грудня у Парижі.