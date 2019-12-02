Зеленський запевняє, що на “нормандській зустрічі” зради не буде

Президент Володимир Зеленський запевнив, що на зустрічі лідерів країн “нормандського формату” зради не буде, та закликав українців довіряти йому.

Про це він заявив у відеозверненні, записаному під час занять спортом.

“Ніякої зради не було і не може бути. Але я буду більше впевнено вести себе на цій зустрічі, якщо буду знати, що мені країна довіряє, що за моєю спиною цілий наш незалежний народ”, - звернувся Зеленський до українців.

Він закликав не вірити політикам чи політичним силам, які говорять про можливу “зраду” на прийдешній “нормандській" зустрічі.

“Не вірте нікому, війною нікуди ніхто не може піти, не хоче піти і втрачати ще сотні тисяч людей - ми не можемо собі цього дозволити. Тому - тільки дипломатія. А якщо не буде цього діалогу, що там кажуть: "А що там ще за діло може бути Зеленського з Путіним?" Знаєте, без цього діалогу можна, але це приблизно, як біг на цій біговій доріжці, тобто ти щось робиш, калорії втрачаєш, але ти на місці. Ми не хочемо бути на місці, ми хочемо, щоб усе це закінчилося і ми знову були великою країною Україною”, - підкреслив Президент.

Як повідомлялося, зустріч лідерів країн-учасниць “нормандського формату” запланована на 9 грудня у Парижі.

Фото: Офіс Президента