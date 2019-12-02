Зеленський: Не хочу, щоб Україна була фігурою на шаховій дошці великих держав

Президент України Володимир Зеленський хоче рівноправних відносин з США та не бажає, щоб Україну в Вашингтоні сприймали як об’єкт.

Про це він сказав в інтерв'ю німецькому журналу Spiegel.

«Я хочу, щоб США..допомагали нам і розуміли, що ми є суб’єктом, щоби вони не домовляються з іншими за нашими спинами…. Я не хочу, щоб Україна була фігурою на шаховій дошці великих держав, щоб нас могли штовхати вперед, посувати назад або здавати. Я хочу, щоб Україна стала суб'єктом», - заявив Президент.

За його словами, коли США кажуть, що Україна - корумпована країна, це дуже жорсткий сигнал світові, Європі та міжнародним фінансовим інституціям.

Зеленський хоче, щоб Сполучені Штати зрозуміли, що Україна вже інша держава, а українці - абсолютно інші люди. Він зазначив, що не бачить своїм завданням переконувати Трампа в протилежному.

Президент також поінформував, що не говорив під час липневої телефонної розмови з Трампом за принципом: ти - мені, я – тобі.

«Щодо стосується Сполучених Штатів, я не хочу, щоб ми поводилися як жебраки. Але треба усвідомити, що ми воюємо. І якщо ви є нашим стратегічним партнером, вам не слід блокувати жодної допомоги. Для мене це є питанням праведливості. Мова не йде про quid pro quo, це просто самодостатня історія», - заявив Зеленський.

Як повідомлялов Укрінформ, президент США Дональд Трамп в інтерв'ю заявив, що Україна є третью найбільш корумпованою країною світу.

Зараз у Конгресі США тривають закриті слухання в рамках розпочатої процедури імпічменту Трампа. Конгресмени з'ясовують, чи тиснув американський президент на свого українського колегу з метою домогтися в Україні розслідування проти Хантера Байдена, сина одного з потенційних конкурентів Трампа на майбутніх президентських виборах Джо Байдена.

Раніше під час цих слухань тимчасовий повірений у справах США в Україні Вільям Тейлор заявив, що Трамп з метою тиску на Зеленського призупинив надання Києву військової допомоги розміром майже у 400 мільйонів доларів.

Сам Трамп називав розпочате проти нього розслідування у зв'язку зі звинуваченнями в переслідуванні власних інтересів в Україні "лінчуванням" та відкидає усі звинувачення. Зеленський також раніше заявляв, що в його телефонній розмові із Трампом, яка відбулася 25 липня, питання надання військової допомоги Києву не піднімалося і жодного шантажу з боку Білого дому не було.