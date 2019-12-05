Підтримка України важлива для безпеки вільних демократій – конгресвумен США

Боротьба й жертви України в ім'я свободи мають велике значення для всіх свободолюбних націй, насамперед, для Сполучених Штатів, й саме тому підтримка Америкою цих зусиль є важливою для безпеки всіх вільних демократій світу.

Про це заявила в середу під час міжнародної конференції "Стратегічні інтереси США в Україні" співголова Українського кокусу в Конгресі США конгресвумен Марсі Каптур, передає власний кореспондент Укрінформу.

"Американці повинні знати, чому Україна є настільки важливою, чому український народ приносить жертви в ім'я свободи, а також чому Україна має значення для безпеки свободолюбних націй", - заявила законодавець.

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У цьому зв'язку вона нагадала про загибель майже 14 тисяч людей у збройному протистоянні України російській агресії, а також про вимушене переселення понад мільйона жителів нині окупованих територій.

"Цього року президент Зеленський та партія "Слуга народу" виграли президентські й парламентські вибори в Україні з чітким мандатом за проведення демократичних реформ. Українці своїм голосуванням дали зрозуміти, що вони хочуть жити в демократичній країні, вільній від російського втручання та агресії", - наголосила конгресвумен.

Марсі Каптур також зауважила, що на тлі російської агресії Україна продовжує боротьбу з проявами корупції та впливу олігархічного класу. У цьому зв'язку конгресвумен нагадала про створення в Україні Вищого антикорупційного суду, підкресливши, що Сполучені Штати очікують результативної роботи цієї структури.

"Критично важливо, щоби двопартійні зусилля на підтримку України залишалися міцними для стримування російської агресії, а також для сприяння демократичному порядку денного президента Зеленського", - підкреслила законодавець США.