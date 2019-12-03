США передали 88 автомобілів українським копам
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Укрінформ
Американські партнери передали українським поліцейським 88 автомобілів.
Про це інформує пресслужба Нацполіції у Facebook.
"Американські партнери передали українським поліцейським 88 автомобілів. У церемонії передачі транспорту взяли участь тимчасовий повірений у справах США в Україні Вільям Тейлор та голова Національної поліції України Ігор Клименко", - йдеться у повідомленні.США передали українським поліцейським 88 автомобілів/Фото: Національна поліція
За словами Тейлора, цей захід – найновіший в довгій серії кроків співробітництва, над якими працює поліція України разом із США.
Клименко висловив міжнародним партнерам подяку за підтримку у реформуванні відомства та його розвитку.
Зазначається, що нові автомобілі передадуть правоохоронцям для служби у територіальних громадах.