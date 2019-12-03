США передали 88 автомобілів українським копам

Американські партнери передали українським поліцейським 88 автомобілів.

Про це інформує пресслужба Нацполіції у Facebook.

"Американські партнери передали українським поліцейським 88 автомобілів. У церемонії передачі транспорту взяли участь тимчасовий повірений у справах США в Україні Вільям Тейлор та голова Національної поліції України Ігор Клименко", - йдеться у повідомленні.

США передали українським поліцейським 88 автомобілів/Фото: Національна поліція

За словами Тейлора, цей захід – найновіший в довгій серії кроків співробітництва, над якими працює поліція України разом із США.

Клименко висловив міжнародним партнерам подяку за підтримку у реформуванні відомства та його розвитку.

Зазначається, що нові автомобілі передадуть правоохоронцям для служби у територіальних громадах.