Для офіцерів поліції, що нестимуть службу в ОТГ, закуплять понад 600 авто — Клименко

Для офіцерів поліції, які нестимуть службу в об'єднаних територіальних громадах, у Нацполіції заплановано закупити понад 600 автомобілів.

Про це на нараді заявив голова Нацполіції Ігор Клименко, інформує Управління комунікації Нацполіції України.

Очільник НПУ під час наради акцентував на розвитку проєктів зі взаємодії поліції та громади, які вже реалізуються Національною поліцією. Зокрема, йдеться про проєкт «Поліцейський офіцер громади».

"За словами Ігоря Клименка, відомство активно розвиватиме цей проєкт. Так, уже заплановано закупівлю понад 600 автомобілів для поліцейських офіцерів громади, які нестимуть службу в ОТГ", - зазначили у Нацполіції.

Уточнюється, що проєкт "Поліцейський офіцер громади" вже діє у семи регіонах держави.

За даними відомства, 33 поліцейських, підготовлених в рамках проєкту, вже несуть службу в ОТГ Дніпропетровщини.

Водночас, 48 поліцейських проходять стажування, а ще 173 – спецкурс навчання на базі Дніпропетровського та Львівського державних університетів внутрішніх справ.

«Робота в громаді, робота з людьми – це і є найголовніший пріоритет у вашій діяльності. Тримайте постійний контакт з місцевими громадами, оскільки лише так можна забезпечити реагування на проблеми людей і підтримувати правопорядок на території», – підкреслив Клименко.

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Наголошується, що превентивна робота поліції залишається одним з найважливіших напрямків діяльності відомства, оскільки співробітники підрозділів блоку превенції першими приходять на допомогу людям.

«Наголошую на необхідності повної взаємодії поліції превенції та кримінального блоку. Особливо під час забезпечення безпеки учасників масових заходів. Ця співпраця має бути налагоджена в кожній області, кожному підрозділі», – наголосив Клименко.

Він додав, що пріоритетами розвитку правоохоронної діяльності на найближчі роки залишається забезпечення захисту прав і законних інтересів громадян, безпека дорожнього руху та впровадження скандинавської моделі забезпечення публічної безпеки і порядку під час масових заходів.

Фото: Нацполіція