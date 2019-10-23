У Бобровицькій тергромаді відкрили ЦНАП європейського рівня

За підтримки Програми "U-LEAD з Європою" у Бобровицькій об’єднаній територіальній громаді Чернігівщини відкрили Центр надання адміністративних послуг європейського рівня.

Про це кореспондентові Укрінформу повідомила директор Чернігівського Центру розвитку місцевого самоврядування Програми "U-LEAD з Європою" Ірина Кудрик.

"У Бобровицькій об’єднаній територіальній громаді відбулася урочиста подія. Врешті-решт, офіційно відкрився Центр надання адміністративних послуг, який було трансформовано за допомогою Програми "U-LEAD з Європою". Програма здійснювала ресурсну підтримку модернізації цього центру: надала оргтехніку, програмне забезпечення, обладнання, умеблювання та навчила персонал", - поінформувала вона.

За словами Кудрик, Бобровицький ЦНАП став другим такого рівня на Чернігівщині. Раніше за підтримки Програми сучасний центр було відкрито у Кіптівській ОТГ. Ще у двох громадах - Куликівській та Вертіївській - аналогічні роботи перебувають на стадії завершення.

"Бобровицька ОТГ скористалася можливостями, які надає реформа децентралізації, і тепер понад 25 тисяч її мешканців отримуватимуть адміністративні послуги швидко, якісно і в одному місці. Крім центрального офісу ЦНАПу в Бобровиці, у громаді створено ще 5 віддалених робочих місць, що наблизило якісні послуги до людей", - прокоментував подію радник з муніципальних послуг Чернігівського ЦРМС Микола Стасюк.

За інформацією радниці з питань комунікацій ЦРМС Оксани Стельмах, розташувався ЦНАП в окремому приміщенні. Капітальний ремонт у ньому зроблено коштом громади. Центр облаштований за міжнародними стандартами і є доступним для осіб з інвалідністю. Також має дитячий куточок.

"Прозорість, доступність, безбар'єрність, сучасність та якість - таким критеріям відповідає модернізований заклад у Бобровицькій громаді", - наголосила Стельмах.

Вона додала, що всі співробітники ЦНАПу вже пройшли навчання з підвищення кваліфікації за системою, розробленою шведськими та українськими експертами Програми. І надають усі базові адмінпослуги: з реєстрації місця проживання, бізнесу, нерухомості та земельних ділянок; з видачі довідок та вклеювання фото в паспорти; соціального характеру, пенсійні та інші.

За інформацією департаменту інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю Чернігівської ОДА, в урочистому відкритті Бобровицького ЦНАПу взяли участь представники органів влади, а також компанії "Niras Швеція", за підтримки якої в рамках дії Програми створювався ЦНАП.

Програма "U-LEAD з Європою" фінансується спільно Європейським Союзом і державами-членами - Данією, Естонією, Німеччиною, Польщею та Швецією і підтримує реформу децентралізації та її секторальні напрямки.

Фото: cg.gov.ua