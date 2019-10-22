Перший ЦНАП, створений за сприяння «U-LEAD з Європою», відкрили на Дніпропетровщині
Про це повідомила директор Дніпропетровського Центру розвитку місцевого самоврядування Програми «U-LEAD з Європою» Олена Тертишна у Facebook.
«Плюс один! У Солонянській громаді відкрився ЦНАП, створений за сприяння Програми U-LEAD з Європою. Це черговий ЦНАП Дніпропетровщини, але перший серед тих, що створені за сприяння Програми», - написала Тертишна.
Вона зазначила, що ЦНАПи, що створюються на Дніпропетровщині за сприяння Програми U-LEAD з Європою, мають унікальну особливість: якщо на старостинських округах проживає більше тисячі мешканців, то громада відкриває в офісі старости віддалене робоче місце або філію ЦНАПу. Зокрема ЦНАП Солонянської ОТГ створив два віддалених робочих місця – у селах Аполонівка та Василівка.
«Задала тон такій структурі ЦНАП ОТГ Солонянська об'єднана територіальна громада і її голова Михайло Копейко та Дніпропетровський ЦРМС. Підтримала таку структуру ЦНАП ОТГ ідейний натхненник розвитку адміністративних послуг в регіоні Олена Лічманенко, яка активно залучає старост до процесу роботи ЦНАП. Староста Василівського старостинського округу Солонянської ОТГ Олена Кінаш презентувала віддалене робоче місце ЦНАПу ОТГ в офісі старости та умови, які громада створила для мешканців», - додала директор ЦРМС.
Крім того, ЦНАП Солонянської ОТГ є інтегрованим, він спільний для громади Солонянської селищної ради та райдержадміністрації.
Будівля ЦНАПу забезпечена безбар’єрним доступом для людей з особливими потребами. Тут в сучасних комфортних умовах можна отримати 127 адмінпослуг.
Мешканці громади не лише взяли участь в інформаційній компанії, присвяченій адміністративним послугам громади, а й отримали сертифікати про підвищення кваліфікації, які вручила представник Програми Надія Біленко.
Відкриваючи ЦНАП, громада провела флешмоб на кращий девіз ЦНАПу, а експерти Дніпропетровського ЦРМС вікторину для мешканців громади «Що ви знаєте про ЦНАП».
Солонянська ОТГ утворена 14 серпня 2015 року. До громади ввійшли населені пункти Солонянської селищної ради, Василівської, Малозахаринської, Широчанської сільських рад Солонянського району. У складі громади - 18 населених пунктів: одне селище міського типу, 16 сіл і одне селище.
Програма«U-LEAD з Європою» фінансується спільно Європейським Союзом і державами-членами Данією, Естонією, Німеччиною, Польщею та Швецією, підтримує реформу децентралізації та її секторальні напрямки.
Фото: facebook.com/tertishna