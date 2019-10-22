Перший ЦНАП, створений за сприяння «U-LEAD з Європою», відкрили на Дніпропетровщині

У Солонянській громаді на Дніпропетровщині відкрився ЦНАП, створений за сприяння Програми «U-LEAD з Європою».

Про це повідомила директор Дніпропетровського Центру розвитку місцевого самоврядування Програми «U-LEAD з Європою» Олена Тертишна у Facebook.

«Плюс один! У Солонянській громаді відкрився ЦНАП, створений за сприяння Програми U-LEAD з Європою. Це черговий ЦНАП Дніпропетровщини, але перший серед тих, що створені за сприяння Програми», - написала Тертишна.

Вона зазначила, що ЦНАПи, що створюються на Дніпропетровщині за сприяння Програми U-LEAD з Європою, мають унікальну особливість: якщо на старостинських округах проживає більше тисячі мешканців, то громада відкриває в офісі старости віддалене робоче місце або філію ЦНАПу. Зокрема ЦНАП Солонянської ОТГ створив два віддалених робочих місця – у селах Аполонівка та Василівка.

«Задала тон такій структурі ЦНАП ОТГ Солонянська об'єднана територіальна громада і її голова Михайло Копейко та Дніпропетровський ЦРМС. Підтримала таку структуру ЦНАП ОТГ ідейний натхненник розвитку адміністративних послуг в регіоні Олена Лічманенко, яка активно залучає старост до процесу роботи ЦНАП. Староста Василівського старостинського округу Солонянської ОТГ Олена Кінаш презентувала віддалене робоче місце ЦНАПу ОТГ в офісі старости та умови, які громада створила для мешканців», - додала директор ЦРМС.

Крім того, ЦНАП Солонянської ОТГ є інтегрованим, він спільний для громади Солонянської селищної ради та райдержадміністрації.

Будівля ЦНАПу забезпечена безбар’єрним доступом для людей з особливими потребами. Тут в сучасних комфортних умовах можна отримати 127 адмінпослуг.

Мешканці громади не лише взяли участь в інформаційній компанії, присвяченій адміністративним послугам громади, а й отримали сертифікати про підвищення кваліфікації, які вручила представник Програми Надія Біленко.

Відкриваючи ЦНАП, громада провела флешмоб на кращий девіз ЦНАПу, а експерти Дніпропетровського ЦРМС вікторину для мешканців громади «Що ви знаєте про ЦНАП».

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Солонянська ОТГ утворена 14 серпня 2015 року. До громади ввійшли населені пункти Солонянської селищної ради, Василівської, Малозахаринської, Широчанської сільських рад Солонянського району. У складі громади - 18 населених пунктів: одне селище міського типу, 16 сіл і одне селище.

Програма«U-LEAD з Європою» фінансується спільно Європейським Союзом і державами-членами Данією, Естонією, Німеччиною, Польщею та Швецією, підтримує реформу децентралізації та її секторальні напрямки.

Фото: facebook.com/tertishna