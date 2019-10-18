У Чаплинці на Херсонщині відкрили новий ЦНАП

На Херсонщині у смт Чаплинка прийняв перших відвідувачів новий ЦНАП.

Про це повідомив у Facebook голова Херсонської ОДА Юрій Гусєв.

"Сьогодні в смт Чаплинка відкрив свої двері та прийняв перших відвідувачів новий ЦНАП. Тут надаватимуться 150 адміністративних послуг у сучасних та комфортних умовах", - зазначив голова ОДА.

У центрі 6 віддалених робочих місць адміністраторів, які можуть обслуговувати 25 осіб за годину.

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Чаплинський ЦНАП став одним з найближчих до адмінмежі з тимчасово окупованим Кримом. Як зазначив Гусєв, це значно спростить отримання довідок, паспортів, дозволів та інших видів адміністративних послуг не тільки для жителів району, а й для громадян, які проживають на тимчасово окупованій території півострова.

Зазначається, що проєкт реалізований завдяки спільній роботі команди ОДА, керівництва району та ОТГ, а також Програми "U-LEAD з Європою".

Фото: facebook.com/Husyev