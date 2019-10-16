В Ольшанській тергромаді відкрили сучасний ЦНАП

Сучасний Центр надання адміністративних послуг відкрився в Ольшанській об’єднаній територіальній громаді на Миколаївщині.

Про це кореспонденту Укрінформу повідомили в Миколаївському Центрі розвитку місцевого самоврядування Програми «U-LEAD з Європою».

«У нашій об’єднаній територіальній громаді за підтримки Програми «U-LEAD з Європою» відкрився сучасний Центр надання адміністративних послуг. Відтепер майже шість тисяч мешканців громади мають змогу отримувати понад 70 видів якісних адмінпослуг», - розповів голова Ольшанської ОТГ Сергій Новак.

Зокрема, йдеться про реєстрацію місця проживання та зняття з обліку, видачу довідок про склад сім'ї, нотаріальні довідки купівлі-продажу нерухомості, оформлення субсидій тощо.

Ольшанська ОТГ є першою громадою в Миколаївській області, де запрацював сучасний комфортабельний центр надання адміністративних послуг, який відповідає усім європейським стандартам.

Місцеві жителі кажуть, що раніше, аби отримати довідку або інші послуги, треба було їхати аж до Миколаєва. Це забирало багато часу, створювало незручності та спричиняло додаткові фінансові витрати на переїзд. Більше того, якщо люди зверталися в ЦНАП обласного центру, то мали записуватися за два тижні. Зараз це позаду: усі послуги можна отримати не залишаючи селище і в одному приміщенні. Це дуже зручно і свідчить про розвиток громади.

За словами керівника відділу Центру надання адміністративних послуг Ольги Малько, вже близько 200 мешканців ОТГ скористалися різними видами послуг. У тому числі, і в селі Трихати, де функціонує віддалене робоче місце ЦНАПу. В найближчих планах громади – придбання обладнання для оформлення біометричних паспортів.

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Все це стало можливим завдяки співпраці громади з Програмою «U-LEAD з Європою». Зокрема, за кошти ОТГ було зроблено капітальний ремонт приміщення, облаштовано його для потреб людей з інвалідністю, створено дитячий куточок, де малюки можуть погратися, поки дорослі вирішують справи.

Своєю чергою, «U-LEAD з Європою» надала допомогу з модернізацією центру, забезпечила робочі місця меблями та IT-технікою. Крім того, організувала навчання персоналу за п’ятимодульною системою, яку розробили шведські та українські експерти.

«Для місцевої влади, яка з початком процесу децентралізації отримала більше можливостей, надання якісних адміністративних послуг мешканцям є одним з пріоритетних напрямків роботи. Ми раді, що Ольшанська громада прагне якісних змін та відтепер є нашим надійним партнером», - наголосила директор Програми «U-LEAD з Європою» від Sida Сусанна Делланс.

Програма «U-LEAD з Європою» спільно фінансується Європейським Союзом та державами-членами Данією, Естонією, Німеччиною, Польщею та Швецією й підтримує реформу децентралізації та її секторальні напрямки.

Фото: Миколаївський ЦРМС