Голова юридичного комітету Сенату республіканець Ліндсі Грем «на 1000% упевнений», що саме Росія, а не Україна втручалася в президентські вибори в США 2016 року.

Про це інформує CNN.

«Це були росіяни. Я на 1000% упевнений, що злам сервера Національного комітету Демократичної партії - робота російських спецслужб, більше нічия», - заявив сенатор Грем журналістам.

«Що ж до України, то вона не мала жодного стосунку до зламу сервера демократів і викрадення електронних листів», - додав він.

Ця позиція Ліндсі Грема розходиться з поглядом його однопартійця Дональда Трампа та інших республіканців.

Водночас Грем активно підтримує главу Білого дому і критично ставиться до розслідування з імпічменту, який проводить керована демократами Палата представників.

Як повідомлялося, Дональд Трамп та його особистий адвокат Рудольф Джуліані неодноразово висловлювали припущення, що сервер Демократичної партії, з якого було організовано витік інформації про листування Гілларі Клінтон - тодішнього кандидата від демократів на виборах 2016 року - був розміщений в Україні.

Під час слухань у Палаті представників США ряд республіканців, а також сам глава Білого дому неодноразово заявляли, що не Росія, а Україна втручалася у вибори в США. Натомість ексрадниця Трампа з питань Росії та Європи Фіона Гілл категорично спростувала ці теорії й закликала законодавців не поширювати нісенітниці, які вигадують у Кремлі.