ЄС має надати Україні всю допомогу, якої вона потребує – Боррель

Євросоюз має зберігати єдність щодо збереження санкцій проти Росії і водночас надати Україні всю допомогу, якої вона потребує, для пошуку рішення щодо врегулювання конфлікту на Донбасі.

Про це заявив на слуханнях у Комітеті із закордонних справ новопризначений високий представник ЄС із закордонних справ і політики безпеки Жозеф Боррель, відповідаючи на запитання європейських депутатів щодо очікувань від зустрічі в «нормандському форматі», повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Франція і Німеччина взяли на себе ініціативу, і я не знаю поки що, якими можуть бути результати. Але ситуація доволі зрозуміла, коли йдеться про Росію. Ми маємо продовжувати санкції, поки не буде досягнутий прогрес (у виконанні Мінських домовленостей - ред.), наразі ж ніякого прогресу не спостерігається. З іншого боку, ми не можемо ігнорувати країну, яка постачає нам енергоресурси, і (маємо) продовжувати діалог з нею. Але ми маємо це робити організованим порядком. Щоб вирішити це питання, ми маємо надати Україні всю допомогу, якої вона потребує. Президент України не хоче посилати війська, щоб повернути Донбас, адже не існує військового рішення. Що ми маємо робити – залишатися єдиними у нашій позиції щодо Росії», - сказав новопризначений високий представник ЄС.

Як повідомлялося, зустріч лідерів України, Франції, Німеччини та Росії щодо врегулювання на Донбасі має відбутися 9 грудня у Парижі.