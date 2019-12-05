Зеленський призначив закрите засідання РНБО на суботу

Президент України Володимир Зеленський проведе закрите засідання Ради національної безпеки і оборони України напередодні зустрічі з лідерами нормандської четвірки.

Про це повідомив секретар РНБО Олексій Данілов після наради в рамках підготовки до зустрічі у нормандському форматі, йдеться на сайті Ради національної безпеки і оборони України.

"За підсумками наради ухвалено рішення провести у суботу, 7 грудня, закрите засідання Ради національної безпеки та оборони України", — йдеться в повідомленні РНБО.

Як раніше повідомляло агентство, 3 грудня під час наради в Офісі президента затвердили п’ять сценаріїв реінтеграції тимчасово окупованих територій Донбасу.

Сама ж зустріч у форматі «нормандської четвірки» має відбутися 9 грудня в Парижі. У ній візьмуть участь лідери України, Франції, Німеччини та Росії. Це буде перша зустріч Володимира Зеленського і Володимира Путіна.

Востаннє такий саміт відбувся 19 жовтня 2016 року в Берліні. Тоді його учасники визнали, що жодного прориву в урегулюванні конфлікту на Донбасі не вдалося досягнути.

Фото: twimg/Прес-служба РНБОУ