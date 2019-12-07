В РНБО пояснили, за яких умов можливі вибори на окупованому Донбасі

Вибори на тимчасово окупованій території Донецької та Луганської областей будуть проведені лише після її деокупації та за українським законодавством.

Про це повідомляє прес-служба Ради національної безпеки і оборони України.

За словами секретаря РНБО Олексія Данілова, зусилля української влади спрямовані на імплементацію Мінських домовленостей, а позиція України базується на пріоритеті принципу територіальної цілісності та суверенітету щодо тимчасово окупованих частин Донецької та Луганської областей, а також Криму.

"Це наші території, де проживають наші люди. Вибори на тимчасово окупованій території Донецької та Луганської областей можуть бути проведені лише після її деокупації та відповідно до нашого законодавства і стандартів ОБСЄ", – заявив він.

Секретар РНБО України також зазначив, що запланована на 9 грудня зустріч лідерів чотирьох держав у Нормандському форматі "є не тільки найважливішою подією зовнішньої політики України, а й найбільшим пріоритетом безпекового порядку денного Європи".

Як повідомлялося, зустріч лідерів країн "нормандського формату" запланована на 9 грудня у Парижі. Президент Володимир Зеленський підтвердив, що їде на неї з ідеєю проведення місцевих виборів за українськими законами одночасно на всій території України восени 2020 року.