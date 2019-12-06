Зеленський: Ніхто не хоче капітуляції, навіщо збиратися на Майдані?

Політичні сили, які виступають із заявами щодо недопущення порушення національних інтересів України, мають розуміти, що ніхто не хоче капітуляції і втрати українських територій.

Про це заявив президент Володимир Зеленський в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера", повідомляє кореспондент Укрінформу.

"По-перше, мені дуже подобається, що серед цієї прекрасної трійці нових політиків є Петро Порошенко, шановна Юлія Володимирівна (Тимошенко, - ред.) і Славко Вакарчук. Мені подобається, що колишній президент не згоден саме з тим, що саме він підписав. По-друге, вони, коли щось підписують одне з одним, повинні розуміти, що ніхто не хоче капітуляції, ніхто не хоче віддавати наші території. А через що вони збираються (на Майдані – ред.)в цілому?", - сказав Зеленський.

За словами президента, його команда розуміє, що вибори на окупованій території не можуть проходити, коли там є озброєні люди. Водночас він зауважив, що ситуація з отриманням Україною контролю над кордоном, як це підписала у Мінську "та сама видатна людина", дійсно дуже складна.

"Моя позиція дуже проста: на момент виборів, коли вони стануться в тимчасово окупованих Донецьку і Луганську, Україна повинна повністю контролювати наш кордон. Я впевнений в цьому", - підкреслив президент.

Він визнав, що домовитися про це буде дуже складно.

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"Але, як кажуть, гроші люблять тишу, і, як я зрозумів за ці шість місяців, політика любить мовчання. Якщо я зараз усім вам розкажу деталі, з якими їду на ці перемовини, я буду без зброї за столом, за яким деякі люди будуть озброєні. Тому, якщо можна, деякі деталі я не буду розповідати", - зазначив Зеленський.

Як повідомляв Укрінформ, політичні партії "Європейська солідарність", "Голос" і "Батьківщина" 3 грудня зробили спільну заяву щодо недопущення порушення національних інтересів України напередодні зустрічі в нормандському форматі. Вони закликали українців 8 грудня вийти на Майдан, щоб нагадати президенту Зеленському про "червоні лінії".