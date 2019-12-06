Президент хоче, аби місцеві вибори пройшли восени по всій Україні

Президент Володимир Зеленський підтвердив, що їде на "нормандську зустріч" з ідеєю проведення місцевих виборів за українськими законами одночасно на всій території України восени 2020 року.

Про це він заявив в ефірі програми «Свобода слова Савіка Шустера», повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Це правда. Тому що саме відчуття того, що ми одна країна і там (на окупованому Донбасі. – ред.) наші люди, має починатися з цього моменту. Здавалося б, це дрібниця, але я вважаю, що це не так: місцеві вибори проводяться одночасно, за законами України, на всій території нашої держави. Так, це наша ідея. Я хотів з нею їхати, але всі вже знають», - сказав Зеленський.

Коментуючи репліку ведучого, що Україна наполягає на проведенні виборів після отримання повного контролю над кордоном, а в Мінських домовленостях передбачено, що це відбудеться після виборів, Зеленський зазначив, що на "нормандській зустрічі" "точно говоритиме про кордон".

«Скажу відверто: у нас інший план з приводу кордону – яким чином це передається і яким чином і коли Україна контролює кордон з Росією», - сказав Президент.