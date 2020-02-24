Агресія РФ проти України знищила режим ядерного нерозповсюдження – Огризко

Агресія Росії проти України та грубе порушення Будапештського меморандуму, який давав Україні гарантії безпеки в обмін на відмову від ядерної зброї, фактично знищила сам режим нерозповсюдження ядерної зброї.

На цьому наголосив колишній міністр закордонних справ України, нині керівник Центру дослідження Росії Володимир Огризко під час панельної дискусії, організованої у Дипломатичній академії Відня ГО "Unlimited Democracy"на тему "Будапештський меморандум: 25 років з часу відмови від ядерної зброї", повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

"Прикро це говорити, але російська агресія також вбила режим ядерного нерозповсюдження. На мою думку, ми зараз вже не знайдемо жодну країну, яка зробила б те саме, що зробила Україна", - заявив він.

Читайте також: У Будапешті нагадали про початок збройної агресії РФ проти України та вшанували Небесну Сотню

Ексглава МЗС України зазначив, що підписаний у 1994 році Будапештський меморандум "Про гарантії безпеки у зв’язку з приєднанням України до Договору про нерозповсюдження ядерної зброї" насправді був "шансом закласти міцні основи для глобальної безпеки".

"На той час ми мали багато позитивних мрій. Але, на жаль, у 2014 році, коли розпочалася російська агресія, ці мрії були повністю зруйновані. І зараз, на мою думку, ми є свідками похоронів цих мрій".

Огризко нагадав, що після розпаду СРСР Україна стала третьою найбільшою ядерною країною у світі, а ракети з її території могли досягнути "будь-кого куточку світу – від Аляски до Австралії, лише Нова Зеландія була безпеці". "Ми мали більше, ніж Велика Британія, Франція та Китай разом взяті. Саме таким був ядерний потенціал України після розвалу СРСР", - заявив він.

Так, успадкований Україною ядерний арсенал мав величезний потенціал: 176 міжконтинентальних балістичних ракет (130 рідкопаливних СС-19, по 6 боєголовок кожна, та 46 твердопаливних СС-24, по 10 боєголовок кожна), стратегічні бомбардувальники Ту-95МС та Ту-160 (від 30 до 43), 1950 стратегічних ядерних боєзарядів, 2833 тактичних ядерних боєзарядів.

При цьому, вартість ядерної зброї (палива) оцінювалася щонайменше у $60—65 мільярдів США (за максимальними оцінками - $105 млрд США).

Колишній міністр зазначив, що під прямим та безумовним тиском США та РФ уряд України прийняв рішення позбутися від ядерної зброї, але в обмін Україні повинно бути надано відповідну компенсацію та безпекові гарантії.

"Що ми отримали в результаті? США та Росія посилили свою безпеку – українська ядерна зброя знищена. Україна отримала мінімальну фінансову компенсацію і Будапештський меморандум... Але чи була Україна такою ж задоволеною, як ці обидві країни? Думаю, що ні. Якщо порівняти суму, яку ми отримали у якості економічної компенсації – всього $0,9 мільярда – з лише мінімальною вартістю ядерних матеріалів у $60 мільярдів, то це – ніщо", - заявив Огризко.

При цьому, він підкреслив, що в Будапештському меморандумі, який є юридично зобов'язувальним договором, чітко зазначено зобов’язання країн-гарантів – РФ, Великої Британії та США – "утримуватися від загрози силою чи її використання проти територіальної цілісності чи політичної незалежності України, і що ніяка їхня зброя ніколи не буде використовуватися проти України". Однак, Росія грубо порушила це зобов’язання, здійснивши збройну агресію проти України у 2014 році. До цього, Росія прямо порушувала інше зобов’язання в рамках Меморандуму, про утримання від економічного тиску на Україну, ведучи проти неї торговельні та газові війни.

Ексглава МЗС також навів текст резолюції ГА ООН від 1974 року, в якому містить визначення агресії та згідно з яким дії РФ проти України у 2014 році чітко підпадають під це визначення.

"5 з 8 пунктів чітко говорять, що це – реальна агресія. І якщо є люди, які не хочуть цього розуміти, то я задумаюсь: а що це значить? На мою думку, тут ми справді можемо говорити про "смерть мозку". Зараз це дуже модна фраза, після того, як один президент одної важливої країни її використав. Але, на мою думку, це реально – "смерть мозку" тих політиків, які не хочуть бачити, що відбувається", - заявив Огризко.

Окремо він додав, що, починаючи з 2014 року і до сьогоднішнього дня, Росія вкрала понад 9 млрд кубометрів природного газу з українського шельфу Чорного моря: "І жодної реакції!".

"Саме тому питання полягає в тому, а чи інші країни після всього цього повторять цей, вибачте, дурний приклад України? На мою думку – ні. Якби я був на їх місці, то ніколи б не повторив того, що зробили українці", - підкреслив очільник Центру дослідження Росії.