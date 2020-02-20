У Будапешті нагадали про початок збройної агресії РФ проти України та вшанували Небесну Сотню

У Будапешті відбулася акція, учасники якої нагадали про річницю початку збройної агресії РФ проти України та вшанували пам'ять Героїв Небесної Сотні.

Про це повідомляє Посольство України в Угорщині у Facebook.

«20 лютого 2020 року Посольство України в Угорщині провело акцію біля пам’ятника Тарасові Шевченку на пл. Т.Шевченка у Будапешті, щоб нагадати світові про триваючу російську агресію, яка розпочалася 6 років тому 20 лютого 2014 року з окупації Росією українського Криму і м.Севастополь, та вшанували пам'ять Героїв Небесної сотні.

Участь у заході взяли представники української громади Угорщини та угорської громадськості», - йдеться у дописі.

Звертаючись до присутніх на заході, Надзвичайний і Повноважний Посол України в Угорщині Любов Непоп нагадала, що 18-20 лютого 2014 року на вулиці Інститутській в центрі Києва було вбито 98 мирних протестувальників, які увійшли в історію України як Небесна Сотня. І вже 20 лютого 2014 року Росія розпочала незаконну окупацію Криму, а навесні того ж року - збройну агресію на Сході України, що тривають до цього часу.

Посол нагадала про нещодавню атаку російсько-терористичних військ 18 лютого і наголосила, що це лише додатково підкреслює необхідність спільних зусиль для зупинення російської агресії.

Любов Непоп подякувала Угорщині та українській громаді за підтримку територіальної цілісності України та закликала до подальшої солідарності з українським народом у протидії російській агресії, в тому числі шляхом продовження санкційного тиску на РФ.

Окремо Посол подякувала керівництву самоврядувань українців 10, 19 та 3 районів Будапешта за ініціативу щодо підготовки дитячих тематичних віршів, які були зачитані, і малюнків, що були передані в ході акції.

Передаючи Послу дитячі малюнки та представлячи дітей з української громади Будапешта, які продекламували вірші, Голова самоврядування українців 10-го будапештського району «Кьобаня» Вікторія Петровська наголосила, що українці Угорщини разом з народом України переживають біль за безневинні жертви Героїв Небесної Сотні, а також втрати серед наших героїв від триваючої російської агресії на Сході України і намагаються донести об’єктивну інформацію про події в Україні до своїх угорських друзів і колег.

Учасники акції Посольства #StopRussianAggression нагадали про необхідність деокупації українського Криму та закликали припинити збройну російську агресію на Сході України.

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Фото: Ukrajna Magyarországi Nagykövetsége / Embassy of Ukraine to Hungary у Facebook