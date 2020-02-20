Світовий конґрес українців засудив ескалацію військової агресії Росії на Донбасі

У Світовому конґресі українців засудили спробу вторгнення збройних формувань Російської Федерації на українську територію та посилення військової агресії РФ на Донбасі.

Про це повідомляється на сайті СКУ.

«Світовий конґрес українців (CКУ) засуджує ескалацію цієї агресії, яка засвідчує, що слід не лише продовжувати, але й посилювати санкції проти Російської Федерації, а також бути рішучими в своїй позиції щодо держави-агресора, по відношенню якої не може бути жодного компромісу. Ці військові атаки сталися після Мюнхенської безпекової конференції, під час якої були спроби вплинути на міжнародну спільноту для прийняття нею викривленої перспективи війни в Україні. Ці атаки є ще одним нагадуванням глобальній спільноті про справжній намір путінської Росії дестабілізувати та контролювати Україну», - зазначили в СКУ.

У Світовому конґресі українців ще раз нагадали умови, за яких стане можливим досягнення миру та безпеки в Україні та регіоні: коли «з України будуть виведені всі російські війська, найманці, боєприпаси та матеріали; Крим і Донбас буде деокуповано та повернено Україні; Україна відновить повний контроль над кордоном з Російською Федерацією; Росія візьме на себе повну відповідальність за відбудову спустошеної війною України, а також за виплату репарацій усім, хто постраждав під час цієї війни проти України та внаслідок знищення малайзійського літака MH17».

В СКУ висловили співчуття сім'ям жертв військової ескалації 18 лютого та вдячність мужнім синам і дочкам України, які продовжують захищати її територіальну цілісність та відстоювати прагнення українського народу жити в мирі.

«Міжнародне співтовариство й далі проходить випробування на здатність здійснювати тиск на Російську Федерацію для виведення її сил з території незалежної держави та припинення гібридної війни проти України. У той час як Україна послідовно працює над виконанням своїх зобов’язань у рамках Нормандських мирних угод від грудня 2019 р., Росія нехтує ними, про що свідчить її остання атака. Будь-яке умиротворення Російської Федерації лише підживить її агресію та наміри контролювати сусідню державу, яка є прихильницею євроатлантичної інтеграції», - заявив президент СКУ Павло Ґрод.

Як повідомляв Укрінформ, уранці 18 лютого збройні формування Російської Федерації атакували позиції підрозділів Об’єднаних сил поблизу населених пунктів Новотошківське, Оріхове, Кримське, Хутір Вільний, Попасна.

Окупанти обстрілювали українських військових із забороненого Мінськими угодами озброєння: мінометів калібру 120 мм, гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів. Під вогневим прикриттям російські окупанти перейшли до активних наступальних дій та здійснили спробу просування через лінію розмежування.

У результаті один український військовий загинув, п'ятеро дістали поранення.

Фото: Операція об'єднаних сил