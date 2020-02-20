Україна в ОБСЄ: Окупанти заздалегідь готували атаку 18 лютого

Міжнародна спільнота має посилити тиск на Росію через порушення нею Мінських угод та домовленостей, досягнутих на "нормандському саміті".

Про це заявив заступник постійного представника України при міжнародних організаціях у Відні Ігор Лоссовський на Форумі ОБСЄ зі співробітництва в галузі безпеки, передає кореспондент Укрінформу.

“Ми закликаємо міжнародне співтовариство зреагувати на це чітке порушення Мінських домовленостей, а також тих домовленостей, які були досягнуті на нещодавньому саміті "нормандської четвірки" у Парижі. Необхідно посилити тиск на Росію, щоб змусити її виконувати свої мирні зобов’язання, взяті як стороною конфлікту на Донбасі", - заявив Лоссовський.

Він поінформував присутні делегації держав-учасниць ОБСЄ, що у перші години 18 лютого російські окупаційні війська на Донбасі "відзначили шосту річницю збройної агресії проти України та п'яту річницю трагедії в Дебальцевому", розпочавши артилерійську атаку та наступ на українські позиції поблизу н.п. Новотошківське та Жолобок (Луганська область).

При цьому використовувалось озброєння, заборонене Мінськими домовленостями.

"Ми підкреслюємо, що це був не звичайний обстріл, а спроба прорвати українські позиції, перетнути лінію зіткнення та зайняти нові позиції", - заявив Лоссовський, додавши, що внаслідок атаки ЗСУ втратили одного воїна, ще п'ятеро дістали поранення.

"Ми готові відповісти на будь-яку атаку, спрямовану на підрив мирного процесу", - наголосив дипломат.

Він також звернув увагу присутніх на те, що СММ ОБСЄ повідомляла у своєму звіті від 14 лютого про виявлених російських бойовиків та безпілотник у районі неподалік від позицій ЗСУ, які зазнали обстрілів 18 лютого.

"Зрозуміло, що російські окупаційні війська заздалегідь готували цей напад, проводячи розвідувальні дії. Росія ще раз підтвердила, що не бажає конструктивно та добросовісно брати участь у мирному процесі. Натомість Кремль продовжує втілювати стратегію ескалації на Донбасі з метою посилення тиску на Україну", - заявив Лоссовський.

Дипломат ще раз підтвердив відданість України мирному врегулюванню на Донбасі політичними та дипломатичними засобами, що, втім, можливо лише за умови участі Росії, яка розпочала та підтримує цей конфлікт.