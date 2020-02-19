ЄС має дати потужну відповідь у зв'язку з ескалацією на Донбасі - євродепутат

Перший віцепрезидент делегації Європарламенту в парламентському комітеті асоціації ЄС - Україна Віола фон Крамон висловила глибоке занепокоєння у зв’язку із загостренням ситуації на Донбасі.

Фон Крамон закликала Євросоюз дати потужну та рішучу відповідь на ескалацію та підтримати народ України, передає кореспондент Укрінформу.

«Попри обнадійливі спроби налагодити контакт між Україною і Росією протягом минулого року, ситуація на окупованих територіях України знову зазнала ескалації та сягнула, на жаль, високого рівня бойових зіткнень. Учора підтримувані Росією бойовики навмисно атакували українські позиції біля селища Золоте з використанням забороненого важкого озброєння», - йдеться у прес-релізі, який є у розпорядженні агентства.

Європейський політик нагадала, що затяжний конфлікт, який триває вже шостий рік, забрав 13 тисяч життів та перетворив на біженців більше мільйона осіб, при цьому значна кількість українців на Донбасі продовжує жити в умовах постійної небезпеки та порушення базових прав людини.

«Ця нова хвиля насильства може зірвати крихку мирну угоду та зупинити прогрес, досягнутий протягом останніх місяців. Мирне вирішення конфлікту не має альтернативи - за умови поваги до незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України. ЄС має дати потужну та рішучу відповідь на підтримку народу України, а її урядові необхідно пожвавити зусилля задля мирного відновлення територіальної цілісності країни», - заявила Віола фон Крамон.

Як повідомляв Укрінформ, уранці 18 лютого збройні формування Російської Федерації атакували позиції підрозділів Об’єднаних сил поблизу населених пунктів Новотошківське, Оріхове, Кримське, Хутір Вільний, Попасна. У результаті один український військовий загинув, п'ятеро дістали поранення.