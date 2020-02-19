США засуджують агресію РФ на Донбасі — речниця Держдепу

Сполучені Штати Америки засуджують агресію Росії на Донбасі та закликають Москву забезпечити негайне припинення вогню.

Про це на своїй сторінці у Тwitter написала речниця Державного департаменту США Морган Ортагус.

“США разом зі своїми союзниками та партнерами засуджують останню агресію Росії проти України. Ми підтримуємо прихильність Президента України Володимира Зеленського до миру і закликаємо Росію забезпечити негайне припинення вогню відповідно до підписаних Мінських домовленостей”, - йдеться у твіті.

Як повідомляв Укрінформ, зранку 18 лютого збройні формування Російської Федерації атакували позиції підрозділів Об’єднаних сил поблизу населених пунктів Новотошківське, Оріхове, Кримське, хутір Вільний.

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Окупанти обстрілювали українських військових із забороненого Мінськими угодами озброєння: мінометів калібру 120 мм, гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів. Під вогневим прикриттям російські окупанти перейшли до активних наступальних дій та здійснили спробу просування через лінію розмежування.