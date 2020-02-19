США засуджують агресію РФ на Донбасі — речниця Держдепу
Про це на своїй сторінці у Тwitter написала речниця Державного департаменту США Морган Ортагус.
“США разом зі своїми союзниками та партнерами засуджують останню агресію Росії проти України. Ми підтримуємо прихильність Президента України Володимира Зеленського до миру і закликаємо Росію забезпечити негайне припинення вогню відповідно до підписаних Мінських домовленостей”, - йдеться у твіті.
Як повідомляв Укрінформ, зранку 18 лютого збройні формування Російської Федерації атакували позиції підрозділів Об’єднаних сил поблизу населених пунктів Новотошківське, Оріхове, Кримське, хутір Вільний.
Окупанти обстрілювали українських військових із забороненого Мінськими угодами озброєння: мінометів калібру 120 мм, гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів. Під вогневим прикриттям російські окупанти перейшли до активних наступальних дій та здійснили спробу просування через лінію розмежування.